Atayık, BDDK tarafından görüşe açılan yönetmelik taslaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kredi kartıyla alışveriş yapma olanağının vatandaşa büyük kolaylık sağladığını anlatan Atayık, kuyumculuk alışverişlerinde kredi kartı taksitlerinin tamamen kaldırılmasının piyasayı yavaşlatabileceğini söyledi. Çoğu insanın artık nakit parayla dolaşmak istemediğini hatırlatan Atayık, kuyumcuların ürettiği ve satışını yaptığı ürünlerin çok değerli emtialar olduğunu ifade etti.

Atayık, şöyle konuştu:

"Kuyumcular olarak bizlerin satışını yaptığımız emtialar son derece değerli ve maddi karşılığı yüksek olan şeyler. Değerleri günden güne de artıyor. İnsanların cebine nakit para koyarak bu ürünü mağazadan gelip alması çok zorlaştı. Kart, burada vatandaşa kolaylaştırıcı ve satışı artırıcı önemli bir kolaylık sağlıyor. İstanbul Kuyumcular Odası olarak BDDK yönetmeliğiyle getirilmek istenen taksit yasağının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Kurban Bayramı öncesinde taksit miktarının 4 aydan 9 veya 12 aya çıkararak tüm meslektaşlarımıza bir bayram müjdesi vermesini beklediğimizi ifade ediyoruz."

"YÖNETMELİK ÜLKENİN EKONOMİK DURUMUYLA İLGİLİ ALINAN GENEL TEDBİRLERDİR"

Kredi kartlarında taksitlendirmeyi sınırlandıran taslak yönetmeliğin, enflasyonun ve cari açığın düşürülmesine destek amacıyla hazırlandığını hatırlatan Atayık, "Yönetmeliğe göre, kuyumculuk sektörüyle beraber telekomünikasyon, doğrudan pazarlamayla ilgili harcamalar, yurt dışında yapılan harcamalar ve yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesiyle hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanmayacak. Yönetmelik, sadece sektörümüzle ilgili olmayıp ülkenin ekonomik durumuyla ilgili alınan genel tedbirlerdir." ifadelerini kullandı.

Türk kuyumculuk sektörünün yıllık 400 ton altın işleme kapasitesi ve 4 milyar doları aşan yıllık ihracatı ile dünyada öne çıktığını anlatan Atayık, şunları söyledi:

"Türk kuyumculuk sektörü 40 bini aşan firma sayısı ve 250 bine yakın doğrudan istihdam potansiyeliyle ülkemizin önemli endüstri kollarından biri haline geldi. Kuyumculuk sektörü, 150’yi’ aşkın ülkeye yaptığı ihracatla Türkiye’nin dünyada birinciliğe oynayan tek meslek örgütü olma özelliğini taşıyor. Sektör, yurt dışında ülkemizi gururla temsil ederken, yurt içinde de dolaylı olarak 1,5 milyona yakın kişinin ekmeğini kazandığı bir büyüklüğe ulaşmıştır.

Sektörümüzün yurt içindeki ticari hacmi, bugün 8-10 milyar dolar düzeyine ulaşmıştır. Kuyumculuk sektörü, gerek ihracat ve gerekse de yurt içinde 2 milyar dolara yakın turistlere yaptığı satışlarla ekonomiye önemli bir döviz girdisi sağlayarak, cari açığın kapatılmasına büyük katkı sağlıyor. Ülkemize gelen her 4 turistten biri mücevher almaktadır. Burada yüksek tutarlı ürünleri satarak sağlayacağımız ekonomik değeri, ne yazık ki kredi kartlarındaki kısıtlamalar nedeniyle gerçekleştiremiyoruz."

"POS CİHAZLARININ VERİLMESİ ÖNCESİNDE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ"

Atayık, kredi kartıyla yapılan satışların aynı zamanda kayıt dışılığı önleyici yapısına dikkati çekerek, bu yöntemle yapılan satışların sermayeyi kayıt altına almak gibi çok önemli bir özelliği bulunduğunu kaydetti.

Kuyumculuğun sadece lüks tüketim grubuna hitap ettiği ön kabulünün yanlış olduğunu belirten Atayık, askerden dönen oğlunu evlendirecek dar gelirlinin çoğu zaman tüm altın ihtiyacını peşin olarak ödeyemediğini hatırlattı.

Kuyumculuk sektöründe kredi kartıyla ve taksitli alınan bir ürünün, tüketicinin diğer sektörlerden aldığı ürünlere göre, değerini kaybetmeyen, hatta fiyatı artan ürünler olarak dikkati çektiğini söyleyen Atayık, "Her zaman kötü amaçlı kişilerin, mesleğin dışında faaliyetleri sonucu tüm meslek mensuplarının etkileneceği olumsuzluklara yol açabileceği bilinmektedir. Ancak, biz kuyumculuk mesleğinden geçimini sağlayan 3 kuşak, dede, baba mesleğini ahilik ruhuyla yerine getiren meslektaşlarımız adına bu kişilerin deşifre edilmesi, bankalar tarafından sağlanacak imkanlar, bunlara kullandıracakları POS cihazlarının verilmesi öncesinde, inceleme aşamasında her türlü desteği vermeye hazırız." diye konuştu.

"KUYUMCULARIMIZ TAKSİT YASAĞININ PİYASAYI YAVAŞLATTIĞINI İFADE ETMİŞTİ"

Türk kuyumculuk sektörü olarak 4 olan taksit miktarının 9 veya 12 aya çıkması için çalışmalar yaptıkları bir dönemde BDDK yönetmeliğiyle kuyumculuk alışverişinde taksit miktarının sıfıra indirilmesi yönünde çalışma başlatıldığını söyleyen Atayık, böyle bir sürecin daha önce de yaşandığını hatırlattı.

Atayık şu bilgileri verdi:

"Hatırlanacağı gibi 1 Şubat 2014 tarihinde kuyumculukta 12 olan taksit miktarı, bir anda sıfıra indirilmişti. Sektörün tüm temsil kurumları ve firmalarımızın uzun uğraşları ve büyük çabaları sonucunda tam 263 gün sonra 22 Ekim 2014 tarihinde kuyumculuk alışverişinde taksitli dönem, 4 taksitle yeniden başlamıştı. Taksit miktarının sıfırlandığı dönemde İstanbul’da bir araştırma yaptırmıştık. Bu araştırmayla taksit yasağının perakende mağazalarındaki etkisini öğrenmeye çalıştık.

İKO Tüketici Araştırması’nda tüketiciler, kredi kartına taksit sınırlamasının yüzde 27,8 oranında harcamalarını azalttığını dile getirmişti. 'Kredi kartına taksit uygulamasının kaldırılmasının satışlarınızı ne yönde etkiledi?' sorusunu ise kuyumcular, yüzde 42,7 kesinlikle azaldı, yüzde 35,5 azaldı şeklinde yanıtladı. Özetle kuyumcularımız taksit yasağının piyasayı yavaşlattığını ifade etmişti."

"TAKSİT YASAĞI YENİDEN BAŞLARSA BU KADİM SEKTÖRÜ ÇOK ZOR DURUMDA BIRAKABİLİR"

Atayık, BDDK yetkililerinin kendilerini dinleyerek daha sağlıklı bir karar verebileceğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Aslında, kuyumculuktaki kredi kartı taksit sayısı meselesine BDDK yetkilileri, bankalar ve kuyumculuk sektörünün temsil kuruluşlarının bulunacağı ve konuyla ilgili görüş ve önerilerini sunacakları ortak bir toplantıyla daha sağlıklı çözüm bulunabileceğine inanıyoruz.

Biz taksitlerin kaldırılması yerine 12 aya çıkarılmasının sektörde satışları iki katına çıkartarak yeni istihdamlar oluşturacağına inanıyoruz. Söz konusu yönetmelik bu haliyle çıkar ve kuyumculukta taksit yasağı yeniden başlarsa Anadolu topraklarında 6 bin yıldır var olan, padişahların mesleği olan, model ve koleksiyonlarıyla 150’yi aşkın ülkeye ihracat yapan bu kadim sektörü, perakende satışlarında çok zor durumda bırakabilir. Perakende mağazalarımızda satışları bitirme noktasına getirebilir. Perakende mağazalarındaki sıkıntı, zincirleme olarak atölyecilerimize ve toptancılarımıza da yansıyacaktır."

ENFLASYONUN DÜŞÜRÜLMESİ AMAÇLANDI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, 2 Ağustos'ta görüşe açılan yönetmelik taslaklarına ilişkin, "Taslaklarla enflasyonun düşürülmesi ile cari açık, ithalat ve hane halkı borçluluğunun azaltılmasına destek verilmesi amaçlanıyor." açıklamasında bulunmuştu.





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