Haberler Gündem KYK bursu ödeme tarihleri 2023-2024: KYK ilk burs ödemeleri ne zaman, hangi tarihlerde yatacak ve 3 aylık toplu ödeme yapılacak mı?

2023-2024 KYK bursu ödeme tarihleri: KYK ilk bursu ne zaman yatacak? 2023-2024 yılı KYK burs ve kredi sonuçları Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak'ın duyurusu sonrası, e-Devlet üzerinden erişime sunuldu. KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk burs ödemelerinin yapılacağı tarih üniversite öğrencilerinin gündemini meşgul etmeye başladı. Bilindiği üzere KYK bursları T.C kimlik numaralarının son hanesine göre yapılmaktadır. İşte 2023 KYK ilk bursların hesaplara yatacağı tarih... Habertürk Giriş: 16.11.2023 - 07:37 Güncelleme: 16.11.2023 - 07:37 facebook

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Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bursu ilk ödeme tarihleri öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere lisans ve ön lisans öğrencileri için bu dönem burs ücreti 1.250 TL'den 2 bin TL'ye yükseltilmişti. Bu yıl 1. 250 TL üzerinden yapılacak toplu ödemelerin hesaba yatacağı tarih merak konusu oldu. Peki, "KYK ilk bursu ne zaman yatacak? KYK bursu 3 aylık mı yatacak?" İşte KYK bursu ödeme tarihleri...

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KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 19 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın."