Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KYK borç sorgulama ekranı: KYK borçları ne zaman silinecek, kimleri kapsıyor? İşte son durum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aldığımız kararla, kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz. Böylece 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi sorununu kökten çözmüş oluyoruz." açıklamaları sonrasında gündeme gelen KYK düzenlemesi ile KYK kredi faizlerinin ne zaman silineceği merak konusu oldu. Peki, "Geriye dönük ödenen borçlar silinecek mi?" İşte merak edilenler...

ABONE OL
  • KYK SON DURUM | KYK borç sorgulama ekranı: KYK borçları silindi mi, ne zaman silinecek, kimleri kapsıyor? KYK düzenlemesinde para iadesi yapılacak mı?

    Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçları düzenlemesi ile ilgili son gelişmeler binlerce öğrenci tarafından yakından takip ediliyor. Yasal düzenlemenin gelmesiyle birlikte KYK kredi faizlerinin silinmesi kararı alındı. Peki "KYK borçları ne zaman silinecek, ana parayı yatıranlar iade alabilecek mi?" İşte detaylar...
  • KYK SON DURUM | KYK borç sorgulama ekranı: KYK borçları silindi mi, ne zaman silinecek, kimleri kapsıyor? KYK düzenlemesinde para iadesi yapılacak mı?

    KYK BORÇLARI SİLİNDİ Mİ?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçti ve gündemdeki KYK borçları ile ilgili şunları söyledi:

     "Kredi geri ödemelerinin, enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Aldığımız kararla, kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz. Böylece 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi sorununu kökten çözmüş oluyoruz."
  • KYK SON DURUM | KYK borç sorgulama ekranı: KYK borçları silindi mi, ne zaman silinecek, kimleri kapsıyor? KYK düzenlemesinde para iadesi yapılacak mı?

    Erdoğan, açıklamasının devamında şunları söyledi:

    "Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerimiz artık sadece aldıkları kredi rakamı kadar sorumlu olacaklar."
  • KYK SON DURUM | KYK borç sorgulama ekranı: KYK borçları silindi mi, ne zaman silinecek, kimleri kapsıyor? KYK düzenlemesinde para iadesi yapılacak mı?

    KYK FAİZLERİ NE ZAMAN SİLİNECEK?

    Kararın, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi, e-Devlet üzerinden de kademeli olarak görülmesi bekleniyor.

    E-Devlet’ten ödeyeceği tutara yeniden bakınca enflasyon farkı eklenen toplam borcun anapara olarak görüldüğünü kaydetti.
  • KYK SON DURUM | KYK borç sorgulama ekranı: KYK borçları silindi mi, ne zaman silinecek, kimleri kapsıyor? KYK düzenlemesinde para iadesi yapılacak mı?

    KYK BORCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.