1 Şurada Paylaş!









Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuruları, 29 Ağustos-2 Eylül 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alındı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına çevrildi. Merakla beklenen açıklamayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptı. Bakan Bak, KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, 2023-2024 KYK yurt başvurusu sonuçları nasıl ve nereden görüntülenir? İşte detaylar