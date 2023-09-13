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        Haberler Gündem KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI: 2023-2024 KYK yurt başvurusu sonuçları açıklandı! eDevlet KYK yurt sonucu nasıl sorgulama yapılır?

        KYK yurt sonuçları açıklandı! 2023 KYK yurt başvurusu sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

        Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt sonuçları, üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kalmasıyla birlikte gündemin öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor. Şehir dışında üniversite kazanan öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak 'KYK yurt sonuçları açıklandı' duyurusunu bekliyordu. Merakla beklenen açıklamayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptı. Bakan Bak, KYK yurt sonuçlarının e-Devlet üzerinden açıklandığını belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 14:51 Güncelleme: 13.09.2023 - 14:51
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuruları, 29 Ağustos-2 Eylül 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alındı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına çevrildi. Merakla beklenen açıklamayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptı. Bakan Bak, KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, 2023-2024 KYK yurt başvurusu sonuçları nasıl ve nereden görüntülenir? İşte detaylar

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        KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

        KYK yurt başvuru sonuçları 13 Eylül 2023 Çarşamba günü itibarı ile açıklandı.

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sonuçlara e-Devlet ekranı üzerinden erişilebileceğini belirtirken yüzde 87'lik rekor bir oranla yurtlara yerleştirilme yapıldığını belirtti.

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        KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLEBİLECEK?

        KYK yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden öğrenebilecek. KYK yurt sonuçları açıklandığında sorgulama ekranındaki bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler başvuru sonuçlarını öğrenebilecek.

        KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        YEDEK YERLEŞTİRME SONUÇLARI HAFTADA İKİ GÜN AÇIKLANMAYA DEVAM EDECEK

        Bakan Bak, pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere, yurtlara yedek yerleştirme sonuçlarının da açıklanmaya devam edeceğini belirtti.

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        KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

        KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.

        En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor.

        Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira oldu.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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