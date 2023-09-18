KYK yurt yedek sonucu sorgulama: 2023-2024 KYK yedek yurt sonuçları açıklandı mı?
KYK yurt başvuru sonuçlarının ilk aşaması 13 Eylül Çarşamba günü erişime sunuldu. Sonuçların açıklanmasının ardından yurt yedek başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılmaya başlandı. KYK yurt yedek alım sonuçları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama sayfası üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2023-2024 KYK yurt yedek sonuçları sorgulama ekranı...
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK yurt yerleştirme sonuçlarının açıklandığını geçtiğimiz günlerde duyurdu. Yapılan bu açıklama, "2023-2024 KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı, yurt yedek sonuçları nasıl öğrenilir?" Sorularını gündeme getirdi. Asil sıradaki adaylar doğrudan kayıt yaptırma hakkı elde ederken yedek sırada bulunan üniversite öğrencileri sıranın kendine gelmesini beklemesi gerekmektedir. KYK yurt başvuruları değerlendirilirken, çeşitli kriterler ele alınarak asil ve yedek sıra belirlenmektedir. İşte 2023-2024 KYK yurt yedek sonuçları...
KYK YURT YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDI
Bakan Bak, yedek yerleştirmelerin de hızla devam edeceğini vurgulayarak, şunları söyledi; “Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün yedek yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. Öğrencilerimiz bu sonuçları da yine e-devlet üzerinden takip edebilirler. Çok kısa süre içerisinde de kalan öğrencilerimizin tamamını yerleştirmiş olacağız."
KYK yurt başvuru sonuçlarının ilk aşaması 13 Eylül Çarşamba günü erişime açıldı. Şimdi ise sıra yedek yerleştirmelerde.
KYK 1. yedek yurt sonuçları da 18 Eylül Pazartesi itibarı ile erişime açıldı. Sonuçlar e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek.
KYK YEDEK YURT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
GSB yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılıyor. Adaylar TCKN ve şifreleri ile sonuçları sorgulayabilecek. KYK yurt yerleştirme sonucu ekranında kazanılan yurt adı adresi, kayıt tarihleri ve diğer bilgileri bulunacak.
KYK YURT YEDEK SIRASI NE DEMEK?
KYK yurt başvurularının değerlendirilmesinde, adayların maddi durumu başta olmak üzere çeşitli kriterler ele alınıyor. Bu değerlendirme sonucunda asil sıra ve yedek sıra belirleniyor.
Asil sıradaki adaylar doğrudan kayıt yaptırma hakkı elde ederken yedek sırada bulunan öğrencilerin sıranın kendine gelmesini beklemesi gerekiyor. Yurttan ayrılan kişiler ya da kayıt hakkı olup kayıt yaptırmayan kişiler olduğunda yedek sıradaki öğrenciler sırasıyla yurtlara yerleştiriliyor.