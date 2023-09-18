Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK yurt yerleştirme sonuçlarının açıklandığını geçtiğimiz günlerde duyurdu. Yapılan bu açıklama, "2023-2024 KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı, yurt yedek sonuçları nasıl öğrenilir?" Sorularını gündeme getirdi. Asil sıradaki adaylar doğrudan kayıt yaptırma hakkı elde ederken yedek sırada bulunan üniversite öğrencileri sıranın kendine gelmesini beklemesi gerekmektedir. KYK yurt başvuruları değerlendirilirken, çeşitli kriterler ele alınarak asil ve yedek sıra belirlenmektedir. İşte 2023-2024 KYK yurt yedek sonuçları...

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KYK YURT YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDI

Bakan Bak, yedek yerleştirmelerin de hızla devam edeceğini vurgulayarak, şunları söyledi; “Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün yedek yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. Öğrencilerimiz bu sonuçları da yine e-devlet üzerinden takip edebilirler. Çok kısa süre içerisinde de kalan öğrencilerimizin tamamını yerleştirmiş olacağız."