La Casa De Papel'in heyecanla beklenen yeni sezon fragmanı yayınlanmış ve büyük bir ilgi görmüştü. La Casa De Papel yeni sezon 3. fragmanı bugün Netflix tarafından yayınlandı ve yeni sezondan izleyicilerin de yakından tanıdığı ünlü oyuncular La Casa De Papel'in kadrosuna dahil oluyor. İşte La Casa De Papel yeni sezon 3. fragmanı ve sürpriz oyuncular...

LA CASA DE PAPEL YENİ SEZON 3. FRAGMANI

— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) May 17, 2019

LA CASA DE PAPEL 3. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Netflix Türkiye'nin YouTube kanalı üzerinden yayınlanan fragmanda La Casa de Papel'in 3. sezon bölümleriyle 19 Temmuz 2019 Cuma günü izleyici ile buluşacağı açıklandı. İşte La Casa de Papel'in o fragmanı...

LA CASA DE PAPEL'DE SÜRPRİZ İSİMLER

La Casa De Papelin yeni sezon fragmanında bir başka Netflix dizisi olan Narcos'daki Ajan Pena olarak tanıdığımız Pedro Pascal, ve Ajan Murphy olarak tanıdığımız Boyd Holbrook diziye dahil olurken diğer yandan ise Stranger Things dizisindeki Chief Hopper yani David Harbour, dizinin yeni sezonunda yer alacak.

NARCOS DİZİSİNDEN AJAN PENA VE MURPHY

STRANGER THINGS DİZİSİNDEN CHIEF HOPPER