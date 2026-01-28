Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.375,02 %2,04
        DOLAR 43,4125 %0,03
        EURO 52,0922 %-0,35
        GRAM ALTIN 7.360,84 %1,89
        FAİZ 34,08 %-0,64
        GÜMÜŞ GRAM 157,36 %0,57
        BITCOIN 89.337,00 %0,43
        GBP/TRY 59,9120 %-0,37
        EUR/USD 1,1990 %-0,42
        BRENT 67,23 %-0,46
        ÇEYREK ALTIN 12.034,98 %1,89
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam La Lorraine’in yeni Türkiye ve Orta Doğu Finans Direktörü Başak Benli oldu - İş-Yaşam Haberleri

        La Lorraine’in yeni Türkiye ve Orta Doğu Finans Direktörü Başak Benli oldu

        Eylül 2023'ten bu yana La Lorraine Türkiye Finans Direktörlüğü görevini başarıyla yürüten Başak Benli, Ocak 2026 itibarıyla La Lorraine Türkiye & Orta Doğu Finans Direktörü olarak atandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 14:01 Güncelleme: 28.01.2026 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        La Lorraine'in yeni Finans Direktörü Başak Benli oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Değirmencilik ve fırıncılık sektöründe 85 yılı aşkın geçmişiyle faaliyetlerini sürdüren La Lorraine Bakery Group (LLBG), Türkiye & Orta Doğu bölgesindeki finansal yapılanması için önemli bir atama gerçekleştirdi.

        Eylül 2023’ten bu yana La Lorraine Türkiye Finans Direktörlüğü görevini başarıyla yürüten Başak Benli, Ocak 2026 itibarıyla La Lorraine Türkiye & Orta Doğu Finans Direktörü olarak atandı. Yeni görevinde Benli, bölgenin finansal stratejilerinin yönetilmesinden ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesinden sorumlu olacak.

        BAŞAK BENLİ KİMDİR?

        Başak Benli, 2005 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Profesyonel kariyerine Eylül 2005’te Deloitte Audit’te başlayan Benli, yaklaşık 1,5 yıl boyunca burada görev aldı. Şubat 2007’de Procter & Gamble’a katılan Benli, burada 8 yıl boyunca finans departmanında fabrika, marka ve satış fonksiyonlarını kapsayan çeşitli pozisyonlarda görev yaptı. Bu süreçte global ölçekte yürütülen önemli bir transformasyon projesine de liderlik etti. Ocak 2016’da PepsiCo bünyesine katılan Benli, 7,5 yıl boyunca Net Ciro Yönetimi Strateji ve Yetkinlik Liderliği ile Tedarik Zinciri Finans Liderliği başta olmak üzere farklı sorumluluklar üstlendi. PepsiCo’daki kariyeri boyunca finansal planlama ve net ciro yönetimi alanlarında birçok transformasyon projesinin hayata geçirilmesinde liderlik gerçekleştirdi. Eylül 2023’ten bu yana La Lorraine Türkiye Finans Direktörü olarak görev yapan Başak Benli, Ocak 2026 itibarıyla La Lorraine Türkiye & Orta Doğu Finans Direktörlüğü görevini üstlenerek kariyerine bölgesel sorumlulukla devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        3 çocuğunu öldüren babaya, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet aldığı karar duruşmasında hakimden tepki

        3 çocuğunu öldüren babaya, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet aldığı karar duruşmasında hakimden tepki

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Narkokapan operasyonu: 445 gözaltı
        Narkokapan operasyonu: 445 gözaltı
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Politico: Fico Trump'ın ruh hali karşısında şoke oldu
        Politico: Fico Trump'ın ruh hali karşısında şoke oldu
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Katilin dehşete düşüren mektubu!
        Katilin dehşete düşüren mektubu!
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde