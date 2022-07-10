Lahana suyunun faydaları ve zararları 0:00 / 0:00

Edirne'den Kars'a ülkemizin dört bir yanında severek tüketilen besinlerin başında yer alan Lahana aynı zamanda bir vitamin ve mineral deposu olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle lifli yapıda olmasıyla sağlığımız için yararlı besinler arasında yer alan lahananın kaynatılmasıyla elde edilen Lahana Suyu Neye İyi Gelir sorusunun cevabı oldukça zengin.

Lahana Suyu Neye İyi Gelir?

Lahana Suyu Faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da sık sık dile getirilir çünkü lahana suyu hem antioksidan bakımından zengindir hem de içeriğinde bolca vitamin ve mineral bulunur. Lahana Suyu Faydaları şöyle sıralanabilir:

Lahana suyu çok fazla antioksidan madde bulundurması nedeniyle bağırsaklarda oluşan parazitlerin temizlenmesine yardım eder.

Özellikle ödem ve şişlik gibi sorunları olanlar bu problemlerini gidermek için lahana suyu kullanabilir.

Bağırsakların düzenli ve sağlıklı çalışmasına yardım eden lahana suyu sindirim problemlerine iyi gelir.

Lahana içinde bulundurduğu yüksek kükürt ve klor miktarı sayesinde vücudun mikroplardan arındırılmasında kullanılan besinlerdendir.

İdrar yolu enfeksiyonu gibi çeşitli iltihapların tedavisinde de lahana suyunun içilmesi tavsiye edilir.

Kansızlık problemleri yaşayanlar kan değerini yükseltmek için lahana suyu kullanabilir.

Lahana suyu damar sertliği riskini azaltır bu yüzden kalp ve damar hastalıkları bulunanların lahana suyu içmesi tavsiye edilir.

Lahana Suyu Faydaları bunlarla da sınırlı değil. Antioksidan ve mineral zengini lahana suyu cilt problemleri yaşayanların da kullandığı bir üründür. Özellikle ciltte yağlanma ve sivilce problemleriyle uğraşanlar lahana suyu içerek cildini toksinlerden arındırabilir.

Solunum yolu enfeksiyonlarında, boğaz enfeksiyonu ve boğaz ağrısı gibi şikâyetleri olanlarda da lahana suyuyla rahatlama kaydedilmesi mümkün.

Lahana Suyu Zararları Nedir?

Lahana suyunun belirlenmiş bir zararı bulunmamaktadır ancak fazla tüketildiğinde sık idrara çıkma ya da ishal gibi problemler gözlemlenebilir. Ayrıca Lahana suyu fazla tüketildiğinde içeriğindeki kükürt nedeniyle gaz ve şişkinlik de yapabilir. Hamilelerin ve emzirme döneminde olan kadınların lahana suyu tüketirken bir hekime danışması gerekmektedir.

Lahana Suyu Zayıflatır Mı?

Lahana suyu ile ilgili araştırmalarda öne çıkan başlıca sorulardan biri de Lahana Suyu Zayıflatır mı sorusu. Lahana Suyu lifli yapısı ile metabolizmanın hızlanmasına ve ödem atmaya iyi geldiği için tek başına zayıflatmasa da uygun bir diyetle kilo vermeyi hızlandırabilir.

Lahana Suyu Şekeri Düşürür Mü?

Lahana suyunun kan şekerini dengeleyici etkisinden bahsedilir ancak yine de kan şekeri yüksek ya da düşük olanlar bu kürü tüketmeden önce bir hekime danışmalı ve hekim onayıyla tüketmelidir.

Lahana Suyu Mideye Zararlı Mı?

Mide rahatsızlıkları yaşayanların (gastrit, reflü ve ülser gibi) lahana suyu tüketirken dikkatli olması gerekir çünkü lahana suyu fazla tüketildiği zaman gaz ve şişkinlik yapabilir. Özellikle gastrit problemlerinde fazla gaz ve şişkinlik kişi için zararlı olabilir.