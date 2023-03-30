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Yeni amiral gemisi V12'si plug-in hibrit oldu

Lamborghini, bugüne kadar ürettiği en güçlü V12 motorlu otomobilini tanıttı. 814 beygir güç ve 725 Nm tork üreten Revuelto isimli otomobil, Aventador'un yerini alacak. Marka tarihindeki ilk ilk plug-in hibrit olan Revuelto, 3 elektrik motor ve benzinli motor birlikte çalıştığında toplam 1000 beygir güç üretiyor

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  • Lamborghini'nin en güçlüsü Revuelto oldu

    İtalyan süperspor otomobil üreticisi Lamborghini, 60'ıncı yaşını yeni bir model ile kutluyor.
  • Lamborghini'nin en güçlüsü Revuelto oldu

    Markanın yeni V12 motorlu yeni otomobilinin adı ise Revuelto olarak açıklandı.
  • Lamborghini'nin en güçlüsü Revuelto oldu

    Aventador'un yerini alacak model, markanın 57 yıl önce piyasaya sürdüğü ve günümüzde koleksiyonerlerin rağbet gösterdiği Miura'nın genlerini taşıdığı belirtiliyor.
  • Lamborghini'nin en güçlüsü Revuelto oldu

    Aventador'un yaşam döngüsünü 11 yıl boyunca devam ettiren Lamborghini'nin, Revuelto için de şimdiden 2 yıl sonrasına sipariş aldığı açıklandı.
  • Lamborghini'nin en güçlüsü Revuelto oldu

    İtalyan markanın ilk plug-in hibrit modeli unvanın taşıyan Revuelto'nun kaputunun altında 6.5-litre V12 motor görev yapıyor.
  • Lamborghini'nin en güçlüsü Revuelto oldu

    Bu motor, 814 beygir güç ve 725 Nm tork üretiyor. Böylece, otomobil Lamborghini'nin bugüne kadar ürettiği en güçlü V12 otomobil olarak da tarihe geçmiş durumda.
  • Lamborghini'nin en güçlüsü Revuelto oldu

    Plug-in hibrit sistemde 3.8 kWh kapasiteli batarya görev yapıyor. Araçta ikisi önde biri arka aksta olmak üzere üç elektrik motoru bulunuyor. Bu dizilim otomobilin dört tekerlekten çekişe sahip olduğunu gösteriyor.
  • Lamborghini'nin en güçlüsü Revuelto oldu

    3 elektrik motor ve benzinli motor birlikte çalıştığında V12 otomobilin toplam gücü 1000 beygire kadar çıkıyor.
  • Lamborghini'nin en güçlüsü Revuelto oldu

    Otomobilin 0'dan 100 km/s hıza ise 2.5 saniyede çıkabildiği, son hızının da 348 km/s olduğu açıklanıyor.
  • Lamborghini'nin en güçlüsü Revuelto oldu

    Aracın iç mekanında sürücü için 12.3 inç ekran, yolcu tarafında 9.1 inç ekran ve 8.4 inç dikey ekran bulunuyor.
  • Lamborghini'nin en güçlüsü Revuelto oldu

    Aracın koltuklarında ise önceki modellerde kullanılan Alcantara deri yerine Lamborghini'nin geri dönüştürülmüş polyesterden yapılan yeni 'Corsa-Tex' kumaşı kullanılıyor. 
  • Lamborghini'nin en güçlüsü Revuelto oldu

    Lamborghini, 2028 yılında Urus modelinin yerini alacak otomobilin markanın ilk yüzde yüz elektrikli otomobili olacağı açıkladı.

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