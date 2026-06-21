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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Lamine Yamal: Dünya Kupası'nda gol atmak özel bir duygu

        Lamine Yamal: Dünya Kupası'nda gol atmak özel bir duygu

        İspanya Milli Takımı'nın yıldız oyuncularından Lamine Yamal, 2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında 4-0 mağlup ettikleri Suudi Arabistan mücadelesinin ardından konuştu. Dünya Kupası'nda oynama ve gol atma hayalinin gerçekleştiğini belirten Yamal, "Dünya Kupası'nda gol atmak inanılmaz derecede özel bir duygu. Her zaman Dünya Kupası'nda oynamayı hayal etmiştim ve ilk 11 çıktığım ilk maçta gol atabilmek, bir hayalin gerçekleşmesi oldu." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 22:42 Güncelleme:
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        "Dünya Kupası'nda gol atmak özel bir duygu"

        2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında Suudi Arabistan'ı 4-0 yenen İspanya'nın 1. golünü atarak organizasyonda siftah yapan Lamine Yamal, galibiyeti değerlendirdi.

        "BİR ÖNCEKİ DÜNYA KUPASI'NDA MAÇLARI SINIFTAN İZLİYORDUM"

        Suudi Arabistan karşısında alınan 4-0'lık galibiyette takımının ilk golünü atan 18 yaşındaki genç futbolcu, "İlk maçtan sonra insanlar pek çok doğru olmayan şeyler söyledi. İlk maçta bir aksilik yaşadık ama toparlandık ve yolumuza devam ettik." dedi.

        Attığı golle hayalinin gerçeğe dönüştüğünü söyleyen Yamal, "Bir önceki Dünya Kupası'nda maçları sınıfta izliyordum. Şimdi burada olmak gerçekten harika bir şey. Çok gurur duyuyorum." sözlerini sarf etti.

        "BU TURNUVADA GOL ATMAK ÖZEL BİR DUYGU"

        Lamine Yamal, "Dünya Kupası'nda gol atmak inanılmaz derecede özel bir duygu. Her zaman Dünya Kupası'nda oynamayı hayal etmiştim ve ilk 11 çıktığım ilk maçta gol atabilmek, bir hayalin gerçekleşmesi oldu." sözlerini sarf etti.

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