Lamine Yamal'ın yeni maaşı belli oldu!

Barcelona'da sözleşmesi 2031 yılına kadar uzatılan genç futbolcu Lamine Yamal'ın gelecek sezondaki maaşı belli oldu.

İspanyol yıldızın imzaladığı yeni sözleşmenin detaylarını The Athletic ortaya çıkardı.

The Athletic'te yer alan haberde; genç futbolcunun yıllık maaşının yaklaşık 30 milyon euro garanti ücret olduğu yazıldı.

Bunun yanı sıra performansa bağlı primler ve imza parasıyla birlikte toplamda 40 milyon euroya kadar yükselebileceği belirtildi.

Bu anlaşmayla birlikte Yamal, kulübün en çok kazanan oyuncusu konumuna geldi ve Robert Lewandowski’yi maaş sıralamasında geride bıraktı.