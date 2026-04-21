        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Lassa, Moldova'daki ilk tabelalı mağazasını açtı

        Lassa, Moldova’daki ilk tabelalı mağazasını açtı

        Brisa, Lassa markasıyla, Moldova'nın başkenti Kişinev'de ilk Lassa Tyres tabelalı mağazasını açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 12:44 Güncelleme:
        Moldova'daki ilk tabelalı mağazasını açtı

        Lassa markası ile 80’i aşkın ülkede, 6000’i aşkın satış noktasında faaliyet gösteren Brisa, uluslararası pazarlarda perakende yatırımlarını geliştirerek, doğrudan temas noktalarını artırmayı ve ihracatta büyümesini desteklemeyi hedefliyor.

        Brisa CEO’su Vecih Yılmaz, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

        “2025 yıl sonu itibariyle Türkiye lastik sektöründeki ihracat liderliğimiz ve 17 ülkede elde ettiğimiz pazar payı artışı, uluslararası büyüme stratejimizin güçlü bir yansıması. Lassa markamızla Kazakistan ve Mısır’da açtığımız ilk Lassa tabelalı mağazalarımızın ardından şimdi de Moldova’da bu modeli hayata geçiriyoruz. Kanal yapımızı zenginleştirerek müşterilerimize daha yakın ve güçlü bir erişim ağı oluştururken, marka yatırımlarımızla tüketicideki tercih edilirlik oranlarımızı arttırıyoruz. Tüm bu adımların stratejik ürünlerimizde satış performansını ileri taşımaya da katkı sağlamasını hedefliyoruz. Moldova, son beş yılda satışlarımızı %65 oranında büyüttüğümüz ve Pazar lideri konumuna eriştiğimiz Bağımsız Ülkeler Topluluğu bölgesindeki en stratejik pazarlardan biri. Kişinev’de açtığımız bu mağaza ile müşterilerimizle doğrudan temas kurduğumuz yapıyı daha da ileri taşıyoruz.”

        17 bıçak darbesiyle yaralanan Havva, tutuklanan eşinin en ağır cezayı almasını istedi

        Mersin'in Tarsus  ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi M.Ç. (33) tarafından çocuğunun gözü önünde bıçaklanarak ağır yaralanan Havva Ç. (27), tutuklanan eşinin en ağır cezayı almasını istedi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        "Silme işlemini Yücel Bey yapar"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Fatih'te Hollandalı kardeşler ölmüştü! İlk faciadan da zehirli gaz çıktı!
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        Kupada derbi rotasyonu!
        Kazada hayatını kaybeden Zeynep'e duvaklı veda
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        Asensio derbiye yetişek mi?
        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!
        Aşk yeniden
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
