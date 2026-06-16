Lastik firmalarına rekabet ihlali cezası

Otomotiv lastik üreticileri ve dağıtıcılarına; fiyatlarda uyumlu eylemde bulunmak, bayilere rekabete aykırı kısıtlamalar getirmek ve iş gücü piyasasına yönelik uygulamaları nedeniyle toplam 3 milyar 633 milyon liralık ceza verildi.

En yüksek ceza 1 milyar 19 milyon lira ile Brisa’ya verilirken onu 672 milyon lira ile Goodyear ve 397 milyon lira ile Continental izledi. Ayrıca, Hankook’a 361 milyon lira, Michelin’e 185 milyon lira, Pirelli’ye 292 milyon lira ve Prometeon’a da 206 milyon liralık cezalar uygulandı.

FİYATLARDA UYUMLU EYLEM TESPİT EDİLDİ

Soruşturmada rakipler arasında fiyat hareketlerine yönelik uyumlu eylemlerin yanı sıra işgücü piyasalarına yönelik rekabete hassas bilgi değişimi ve çalışan ayartmama uygulamaları, sağlayıcıların bayilerinin yeniden satış fiyatlarının tespiti ve bölge ve müşteri kısıtlamaları incelendi.

Soruşturma kapsamındaki yükümlülüklere göre bayilere gönderilen fiyat listeleri filigranlı olacak. Duyurular toplu şekilde paylaşılamayacak. Bayiler sisteme kendi kullanıcı hesabıyla erişecek. Şirketlerin bu düzenlemeleri üç ay içinde uygulamaya aldıklarını belgelemeleri gerekiyor.