Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İtalya Lazio: 23 - CS Auronzo: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Lazio: 23 - CS Auronzo: 0 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, hazırlık maçında CS Auronzo'yu 23-0 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 23:21 Güncelleme: 14.07.2024 - 23:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lazio'dan tarihi fark!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren İtalyan ekibi Lazio, hazırlık maçında CS CS Auronzo ile karşılaştı. Lazio, rakibini gol yağmuruna tutarken, sahadan 23-0 galip ayrıldı.

        Lazio'ya özel maçta farklı galibiyeti getiren golleri Castellanos (2), Pedro (3), Casale, Guendouzi, Isaksen, Noslin (3), Vecino (2), Tchaouna (2), Fernandes (2), Dele-Bashiru (2), Basic, Noslin (2) ve Akpa Akpro (2) kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kağıt fabrikasındaki yangın 12 Temmuz'dan beri söndürülemedi
        Kağıt fabrikasındaki yangın 12 Temmuz'dan beri söndürülemedi
        Finalde heyecan sürüyor!
        Finalde heyecan sürüyor!
        Tur teknesinde yangın! 14 kişi yaralandı
        Tur teknesinde yangın! 14 kişi yaralandı
        Yamal tarihe geçti: Pele'yi geride bıraktı!
        Yamal tarihe geçti: Pele'yi geride bıraktı!
        Önce dayısını ve kardeşini sonra kendini vurdu
        Önce dayısını ve kardeşini sonra kendini vurdu
        Trump'a saldırı sonrası Biden'dan yeni açıklama
        Trump'a saldırı sonrası Biden'dan yeni açıklama
        Turan Ailesi tatilde
        Turan Ailesi tatilde
        Kazı çalışmasında göçük: 3 ölü
        Kazı çalışmasında göçük: 3 ölü
        Gün boyu deniz keyfi
        Gün boyu deniz keyfi
        Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu! Tüm zamanların rekoru
        Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu! Tüm zamanların rekoru
        29 gün sonra halk içinde
        29 gün sonra halk içinde
        "Barış Alper Yılmaz satılık değil"
        "Barış Alper Yılmaz satılık değil"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!