        Haberler Spor Basketbol EuroLeague LDLC ASVEL: 76 - Fenerbahçe Beko: 81 | MAÇ SONUCU

        LDLC ASVEL: 76 - Fenerbahçe Beko: 81 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de normal sezonun 38. ve son haftasında LDLC ASVEL'i 81-76 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 00:16 Güncelleme:
        F.Bahçe normal sezonu galibiyetle bitirdi

        Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nde normal sezonun 38. ve son haftasında Fransa'nın LDLC Asvel takımını deplasmanda 81-76 mağlup etti.

        Daha önce ilk 6'ya kalmayı garantileyen sarı-lacivertli ekip, Hapoel IBI ya da Zalgiris ile play-off'ta eşleşecek. Fenerbahçe Beko'nun rakibi bugün oynanacak maçların ardından belli olacak.

        Salon: LDLC Arena

        Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Luka Kardum (Hırvatistan)

        LDLC Asvel: Eboua 8, Harrison 25, Angola 16, Lighty 8, Vautier 4, Ajinca 8, Massa 5, Jackson 2, Traore, Seljaas, Heurtel

        Fenerbahçe Beko: Melli 7, Horton Tucker 21, Tarık Biberovic 17, Hall 4, Birch, Baldwin 6, Boston 10, Onuralp Bitim 2, Jantunen 6, Silva 5, Colson 3

        1. Periyot: 16-24

        Devre: 42-48

        3. Periyot: 50-70

        ABD Başkanı Trump: Görüşme hafta sonu olabilir
