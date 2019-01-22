League of Legends’da (LoL) oyuncuların merakla beklediği 2019 sezonu 24 Ocak 2019 tarihinde başlıyor. Riot Games’in 2009 yılında çıkardığı ve dünya genelinde 100 milyon, Türkiye’de ise yaklaşık 4 milyon oyuncusu bulunan League of Legends’da bu yıl bazı yenilikler de yapıldı. LoL 2019 sezonunda oyuncuların karşısına yeni dereceli sistem ve yeni oyun modları gibi yeniliklerle çıkacak.
YENİ ÖZELLİK: KONUMA GÖRE YERLEŞTİRME
Dereceli sezonu geçmiş sezonlardan farklı olarak 3 mevsim olarak oyuncularla buluşuyor. Oyuncular her sezon sonunda farklı bir dereceye sahip olacak, bu sayede oyuncular gelişimlerini takip edebilecekler ve sene sonunda daha fazla ödüle kavuşma şansı bulacaklar.
Önceki sezonlarda oyuncuların tek bir derecesi bulunuyordu, bu yüzden oyuncular “Sık oynamadıkları rollerde” maçlar oynadıklarında, roldeki seviyelerinden daha yukarıda veya aşağıda bir eşleştirmeyle karşılaşabiliyorlardı. Yeni sezonda, bu durumu değiştirecek yeni bir özellik devreye giriyor: “Konuma göre yerleştirme”. Oyuncular artık dereceli karşılaşma aratırken seçtikleri roldeki “Derecelerine” göre bir eşleştirmeye sahip olacaklar ve profillerinde de hangi rolde ne seviyede olduklarını takip edebilecekler.
DERECELi AŞAMALAR: DEMİR VE ÜSTATLIK
Yine geçen sezonlarda kullanıcılar, dereceli sıraların bazı aşamalarında çok fazla oyuncunun yer aldığı yönünde geri bildirimlerde bulunuyordu. Bu da aynı aşamanın en altıyla üstü arasında gözle görülür oyun seviyesi farkları olduğunu gösteriyordu. Oyundaki bu durumu daha iyi bir hale getirmek için bu sene iki farklı değişim yapıldı.
Öncelikle artık her aşama 5 değil, 4 kümeden oluşacak. Bununla birlikte en alt aşama olarak artık “Bronz” yerini “Demir”e bırakacak, “Ustalık” ve “Şampiyonluk” seviyeleri arasındaysa yeni aşama olan “Üstatlık” aşaması 2019 sezonunda oyuncularla buluşacak.
MARVEL İLE YENİ HİKAYELER
Riot Games, yarattığı karakterlerle tüm dünyada ilgi gören Marvel ile geçen yıl yeni bir işbirliğine imza atmıştı. Bu kapsamda, League of Legends şampiyonlarının hikayeleri çizgi romana uyarlanacak. League of Legends 2019 sezonu boyunca bu hikayeler LoL oyuncularının karşısına çıkacak.
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