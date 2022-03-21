Leclerc'ten son turda korkutan şaka!

Formula 1'de yeni sezon Ferrari fırtınasıyla başladı.

Bahreyn'deki yarışa pol pozisyonunda başlayan Charles Leclerc birinci, Carlos Sainz ikinci olurken Ferrari 2019 Singapur Grand Prix'sinin ardından ilk kez duble yaptı.

LECLERC'İN ŞAKASI KORKUTTU

24 yaşındaki sürücünün son turda gönderdiği mesaj ise İtalyan ekibinin mühendislerini adeta kalpten götürecek cinstendi. Leclerc, yarış sonrası yaptığı açıklamada "Son turda motorda garip bir şey olduğunu söyleyerek küçük bir şaka yaptım. Bazı mühendisler kalp krizi geçiriyordu." ifadelerini kullandı.

"EN İYİ ŞEKİLDE BAŞLADIK"

Leclerc, yarışla ilgili "Son 2 sezon takım için çok zor geçti. Yeni çağın bize avantaj sağlayacağını biliyorduk. Takım harika bir araç yarattı. Sezona mümkün olan en iyi şekilde başladık."

RED BULL YARIŞ DIŞI!

Bahreyn'de podyumun 3. basamağına Mercedes'in 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton çıktı. Alman ekibinde ilk sezonuna başlayan George Russell 4. oldu.

Son şampiyon Max Verstappen yarış boyunca zirve için mücadele etse de arıza nedeniyle damalı bayrağı göremedi. Diğer Red Bull sürücüsü Sergio Perez de benzer bir sorunla yarışı tamamlayamadı.