Leicester City 3. Lig'e düştü
İngiltere Championship'in 44. haftasında Leicester City, evinde Hull City'le 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte haftayı 42 puanla 23. sırada tamamlayan Leicester City, 21. sıradaki Blacburn Rovers'ın puanını 49'a çıkarmasıyla beraber ligin bitimine iki hafta kala 3. Lig'e düştü. Leicester City, 2025-2016 sezonunda İngiltere Premier Ligi'ni şampiyon olarak tamamlamıştı.
22 Nisan 2026 - 00:55
İngiltere Championship'in 44. haftasında Leicester City ile Hull City kozlarını paylaştı. King Power'da oynanan müsabaka 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
Hull City'i 18. dakikada Liam Millar'ın golü öne geçirirken, bu gole 52. dakikada Jordan James'in penaltısıyla cevap geldi. Ardından 54. dakikada Luke Thomas'ın golüyle Leicester City öne geçti. Hull City'e beraberliği ise 63. dakikada Oliver McBurnie getirerek play-off umutlarının bitmesine izin vermedi ve Leicster City'nin kümede kalmak için kazanmak zorunda olduğu maçta beraberliği sağladı.
PREMİER LİG'İN ESKİ ŞAMPİYONU 3. LİG'E DÜŞTÜ
Bu sonuçla Hull City, 70 puanla 7. sırada yer alarak play-off hattının hemen altında kalırken, Leicester City ise 42 puanla matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ