İstanbul Fatih'te, 24 Ekim 2022'de akşam saatlerinde karşılaşan Emine Cin ile sanık Levent Cin arasında tartışma çıktığı anlatılan iddianamede, sanığın yanında getirdiği tabancayla, eşine 5 kez ateş ettiği ifadesi yer aldı.

AA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede de sanık Levent Cin'in, "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Levent Cin ve sanık avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

SAVCI CEZA TALEP ETTİ

Cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede vermiş olduğu mütalaayı tekrar ederek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

"BİBER GAZI YEMEMDEN DOLAYI OLDU"

Mütalaaya karşı savunmasını yapan sanık Levent Cin, "Herhangi bir kastım yoktu. Tesadüf eseri karşılaşmamız ve saldırıya uğramam, biber gazı yememden dolayı bu olay oldu. Kendimi korumak amaçlı yere ateş ettim. Bile isteye yaptığım bir şey değil. Bir kaza sonucu başıma gelmiş bir olaydı." dedi.

İNDİRİMSİZ 'AĞIR MÜEBBET HAPİS" ALDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Cin'i, "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı.