Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Yeni Malatyaspor maçının ardından şunları söyledi:

“Oyunun geneline baktığımızda gelgit olan bir maçtı. Pozisyonları daha net bulan bizdik ama maalesef bunları değerlendiremezseniz sonuç enteresan oluyor. Derbide böyle bir takım izlemeyeceksiniz. Daha konsantre olacağız. Rotasyona gittik önümüzdeki maçları düşünerek. Bizim son vuruşlarımızın daha kaliteli olmalıydı. Duran toptan gelen gol sonucu buraya getirdi. Galatasaray takımı olarak hiçbir takımı önemsemiyoruz. Falcao olsaydı o da kaçırabilirdi. Sonuçta yakaladığımız pozisyonları atsaydık bugün bunları konuşmayacaktık” diye konuştu.

Maçta 3 dakika uzatma verilmesine de tepki gösteren Şahin, "Önde olsaydık bu kadar az uzatılmazdı"

BASIN TOPLANTISI

Şahin, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunda hatalı karar verildiğini düşündükleri pozisyonları yorumladıklarında veya düşüncelerini söylediklerinde ceza aldıklarını söyledi.

"Ancak birkaç ince nokta vardı. Düdükten sonra topa vurulan pozisyonlar, santrforumuzun sırtı dönükken stoperle girdiği pozisyonlarda verilen bize göre yanlış kararlar. Çok merak ediyorum, 1-0 olsaydı 3 dakika uzatma verir miydi?" diyen Şahin, şöyle devam etti:

"Bunlarla ilgili birkaç bir şey söyleyip, ondan sonra asıl önemli konuyla yani oyunla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bugün oyunun geneline baktığımızda gelgitler olan bir maçtı. Oyunun belirli bölümleri Malatyaspor'un belirli bölümleri de bizim üstünlüğümüzle geçti ama şunu söyleyebilirim; daha net pozisyonlar yakalayan ve gole çok yakın olan takım bizdik. Maalesef bunları değerlendiremezseniz, özellikle deplasmanda yakaladığınız bir takıma karşı sonuç enteresan bir yere geliyor. Kısa bir odaklanma eksikliği diyelim, duran toptan yenilen bir gol maalesef sonucu buraya getirdi. Önümüzde derbi var. Derbide böyle bir Galatasaray izlettirmeyeceğimizi düşünüyorum. Daha iyi, daha odaklanmış ve daha iyi mücadele eden bir Galatasaray izlettireceğiz diye düşünüyoruz."

Şahin, bir gazetecinin "Takımın gelecek hafta oynayacağı derbi müsabakasını düşünüp düşünmediğine" ilişkin sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Burada rotasyona gittik. Önümüzdeki maçları da düşünerek rotasyona gittik. Ben onunla çok fazla bağlantılı olduğunu düşünmüyorum. Son vuruşlar birazcık daha kaliteli olabilirdi. Özellikle bizim takımımızdaki oyuncuların bunları yapmaması gerekiyordu. Dediğim gibi eğer onlar gol olsaydı skor ve sonuç farklı olacak, burada da çok farklı şey konuşacaktık ama maalesef son dakikada duran toptan yenilen gol sonucu buraya kadar getirdi."

Bir gazetecinin "Falcao'yu derbiye mi sakladınız?" sorusuna Şahin, "Bir kere Galatasaray takımı olarak hiçbir takımı önemsememezlik yapmıyoruz. Her rakibimize duyduğumuz saygıyı burada da Malatyaspor'a karşı duyduk. Sonuçta bir rotasyon oldu. Dinlendirilmesi, korunması gereken oyuncular vardı. Onlardan biri de Falcao'ydu. Bugün belki o oynasa o da bunları kaçırabilirdi. Dediğim gibi sonuçta eğer onları atmış olsaydık şu an bunları konuşmuyor olacaktık." yanıtını verdi.