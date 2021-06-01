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LG akıllı telefon üretimini durdurdu! Peki, LG telefon garantileri devam edecek mi?

Dünyaca ünlü Güney Kore markası LG, akıllı telefon üretimini durdurdu. Şirket üretimi durduracağını Nisan ayında duyurmuştu. Böylece LG akıllı telefon devri resmen kapanmış oldu. Peki, LG telefon garanti işlemleri devam edecek mi? İşte detaylar...

LG akıllı telefon üretimini durdurdu! Peki, LG telefon garantileri devam edecek mi?

Güney Kore'nin teknoloji devi LG, Nisan ayında duyurduğu "Akıllı telefon üretimini sonlandırma" kararını dün itibariyle resmiyete döktü. 31 Mayıs itibariyle LG akıllı telefon üretimini durdu.

LG akıllı telefon kullanıcılarının en çok merak ettiği garanti, servis ve yazılım güncelleme süreçleri ise aynı şekilde devam edecek.

NİSAN AYINDA DUYURMUŞLARDI

Teknoloji firması LG, uzun süredir zarar eden akıllı telefon bölümünü Nisan ayında kapatma kararı almıştı. Çekilme kararı, 3 numaralı marka olduğu Kuzey Amerika'daki% 10 hissesini, yerli rakibi Samsung ve Apple'a kaptırmasına neden olarak gösterildi.

LG, ultra geniş açılı kameralar da dahil olmak üzere bir dizi cep telefonu yeniliği ile piyasaya erken çıkmış ve 2013'teki zirvede, Samsung ve Apple'ın ardından dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olmuştu.

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