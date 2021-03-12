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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobilLG'den ABD'ye 4.5 milyar dolarlık yatırım
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ABD'ye 4.5 milyar dolarlık batarya yatırımı yapacak

Güney Koreli LG, ABD'ye batarya tesisi kuracağını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, ülkeye 4.5 milyar dolarlık yatırım yapılacağı kaydedildi. LG'nin ABD operasyonlarının başındaki isim olan Denise Gray, "ABD ve Avrupa'daki sayısız küresel otomobil üreticisinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için üretim kapasitemizi genişletmeye istekliyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde en az iki yeni fabrika arıyoruz" dedi

LG'den ABD'ye 4.5 milyar dolarlık yatırım
Reuters

Amerikan otomotiv endüstrisinin son dönemde elektrikli otomobillere ağırlık vermesi, batarya üreticilerini hareket geçirdi.

Güney Kore merkezli LG, ülkede bir dizi batarya tesisi kurmak için kolları sıvadı. LG'nin ABD'ye söz konusu tesisler için 4.5 milyar dolarlık yatırımı gözden çıkardığı belirtiliyor.

Bu yatırım ile LG'nin ABD'deki kapasitesinin 70GWh'a yükseleceği de verilen bilgiler arasında.

LG'nin ABD operasyonlarının başındaki isim olan Denise Gray, "ABD ve Avrupa'daki sayısız küresel otomobil üreticisinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için üretim kapasitemizi genişletmeye istekliyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde en az iki yeni fabrika arıyoruz" dedi.

Gray, yeni yatırımlar ile 4 bin kişiye istihdam sağlanacağını da sözlerine ekledi.

LG, hali hazırda ABD'nin Ohio bölgesinde General Motors ile bir hücre üretim tesisini tamamlamaya yaklaştığını belirtirken, iki şirketin Tennessee'de de ikinci bir tesis kurmak için görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, federal hükümetin kullandığı tüm araçların ABD'de üretilen ve elektrikle çalışan araçlar ile değiştirilmesine yönelik bir karar almıştı. ABD hükümetinin filosunda 645 bin aracın yer aldığı belirtiliyor. Federal hükümetin söz konusu araçları değiştirmek için Tesla, Ford, General Motors, Rivian, Lordstown ve Fisker gibi üreticilerden biri ya da birkaçının kapısını çalması bekleniyor.

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