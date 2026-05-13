LGS 2026 Sınav Takvimi: LGS sınavı ne zaman, hangi gün? LGS sınav giriş belgesi açıklandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım sürerken, öğrenciler ve velilerde heyecan giderek artıyor. Hayalini kurdukları liselerde eğitim almak isteyen milyonlarca aday, sınava ilişkin son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki LGS sınavı ne zaman, hangi gün? LGS sınav giriş belgesi açıklandı mı? Tüm ayrıntılar haberimizde.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım devam ederken, öğrenci ve velilerin heyecanı da her geçen gün artıyor. İstedikleri liselerde eğitim görme hayali kuran milyonlarca aday, sınava dair güncel gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, LGS sınavı ne zaman yapılacak? Sınav hangi gün uygulanacak? LGS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? İşte tüm detaylar…
LGS SINAVI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı bu yıl 14 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. 12 Mayıs itibarıyla sınava kalan süre 33 gün olarak hesaplanırken, öğrenciler hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?
LGS fotoğraflı sınav giriş belgeleri 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren elektronik ortam üzerinden okul müdürlükleri tarafından alınacak. Çıktısı alınan belgeler mühürlenip onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek. Adayların sınav günü, fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak.