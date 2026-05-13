Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem LGS 2026 Sınav Takvimi: LGS sınavı ne zaman, hangi gün? LGS sınav giriş belgesi açıklandı mı? LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        LGS 2026 Sınav Takvimi: LGS sınavı ne zaman, hangi gün? LGS sınav giriş belgesi açıklandı mı?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım sürerken, öğrenciler ve velilerde heyecan giderek artıyor. Hayalini kurdukları liselerde eğitim almak isteyen milyonlarca aday, sınava ilişkin son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki LGS sınavı ne zaman, hangi gün? LGS sınav giriş belgesi açıklandı mı? Tüm ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 10:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım devam ederken, öğrenci ve velilerin heyecanı da her geçen gün artıyor. İstedikleri liselerde eğitim görme hayali kuran milyonlarca aday, sınava dair güncel gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, LGS sınavı ne zaman yapılacak? Sınav hangi gün uygulanacak? LGS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? İşte tüm detaylar…

        2

        LGS SINAVI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı bu yıl 14 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. 12 Mayıs itibarıyla sınava kalan süre 33 gün olarak hesaplanırken, öğrenciler hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

        3

        LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

        LGS fotoğraflı sınav giriş belgeleri 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren elektronik ortam üzerinden okul müdürlükleri tarafından alınacak. Çıktısı alınan belgeler mühürlenip onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek. Adayların sınav günü, fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak.

        4

        LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        LGS sınav sonuçlarının 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Adaylar, sonuçların ilan edilmesiyle birlikte tercih sürecine yön verecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gül Onat: Bir haftada üç ameliyat geçirdim

        Pankreas kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Gül Onat, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada bir haftada üç kez ameliyat olduğunu söyledi 

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        İstifa çağrısı büyüyor: Starmer nasıl bu noktaya geldi?
        İstifa çağrısı büyüyor: Starmer nasıl bu noktaya geldi?
        Süper Lig devleri transferde karşı karşıya!
        Süper Lig devleri transferde karşı karşıya!
        Kardeş ağabeyi ateşe vermişti! İstenen ceza belli oldu!
        Kardeş ağabeyi ateşe vermişti! İstenen ceza belli oldu!
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        SGK’dan yemek kartı genelgesi
        SGK’dan yemek kartı genelgesi
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        NYT: İran Trump'ın iddia ettiğinden daha güçlü
        NYT: İran Trump'ın iddia ettiğinden daha güçlü
        8,5 yıl sonra tarihi ziyaret!
        8,5 yıl sonra tarihi ziyaret!