LGS başvuru tarihleri: 2025 LGS sinavi ne zaman, LGS kılavuzu yayınlandı mı?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrenciler, sınav ve başvuru tarihlerini merakla bekliyor. Bu yıl ortaokul son sınıfta okuyan öğrenciler, liseye geçiş sürecinde önemli bir adım olan LGS’ye katılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavın ardından açıklanacak sonuçlarla birlikte tercih dönemi başlayacak. Peki, 2025 LGS ne zaman yapılacak? Başvuru tarihleri açıklandı mı? LGS kılavuzu yayımlandı mı?