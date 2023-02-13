Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı her sene Haziran ayında gerçekleştiriliyor. Sınavın tarihi merak edilirken merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki depremin ardından LGS'nin ertelenip ertelenmeyeceği sorgulanmaya başladı. İşte LGS tarihi ve konuları ile ilgili detaylar haberimizde...