LGS başvuruları son gün ne zaman, nasıl yapılır? İşte 2026 LGS tarihi
Liseye geçiş sürecinde belirleyici rol oynayan LGS için 2026 yılı takvimi netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı, merkezi sınavın tarihini ve uygulama detaylarını duyurarak öğrenciler ve veliler için kritik süreci resmen başlattı. Sınav günü, oturum saatleri ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar, sınava hazırlanan 8. sınıf öğrencileri tarafından yakından takip ediliyor. Peki, LGS başvuruları son gün ne zaman, nasıl yapılır? İşte 2026 LGS tarihi...
LGS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında 14 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın başvuruları "e-Okul" üzerinden 10 Nisan'a kadar alınacak. Bakanlığın www.meb.gov.tr internet adresinden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı; Sınava katılımın isteğe bağlı olduğu merkezî sınav için başvurular, 23 Mart-10 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılacak.
LGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınavın başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı.
Okul müdürlükleri de başvuru sürecinde öğrenciler ve velilere rehberlik edecek. Başvurular, okul müdürlüklerince 13 Nisan'a kadar onaylanacak.
Yurt dışında e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören bilgi de rehberde yer alan esaslar düzeyinde başvurularını yapabileceksiniz. Bu konudaki başvuru belgeleri büyükelçilikler veya başkonsolosluklar aracılığıyla 10 Nisan 2026'ya kadar ilgili e-posta bilgileri gönderilecek; belgelerin asılları ise en geç 17 Nisan 2026'ya kadar Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ulaşacak şekilde gönderilecek. Öğrencilerin başvuru durumlarını elektronik ortam üzerinden takip edilebilir.
LGS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?
Liselere Geçiş Sistemi LGS 14 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak. Sınav giriş belgeleri 3 Haziran'da erişime açılacak.
Sınav sonuçları ise 10 Temmuz 2026'da "www.meb.gov.tr" adresinden duyurulacak.
Tercih işlemleri, 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026'te ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 5-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.