LGS sonuç tarihi: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 15 Haziran tarihinde gerçekleşti. Sayısal ve sözel olarak iki oturumda tamamlanan sınavın ardından, LGS sınav sonuçları için, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih...
LGS sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hayal ettiği liseye girebilmek sınavda ter döken adaylar, LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercih süreci başlayacak. Peki, "LGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte LGS sonuçlarına ilişkin tüm detaylar...
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.
LGS SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?
LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sınavlar Sistemi "https://www.meb.gov.tr/meb_sinavindex.php" üzerinden açıklanacak.