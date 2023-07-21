LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve hangi gün açıklanacak? 2023 MEB LGS tercih sonuç sorgulama ekranı!

LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve hangi gün açıklanacak? 2023 MEB LGS tercih sonuç sorgulama ekranı!

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Türkiye'nin dört bir yanında 4 Haziran tarihinden düzenlenen LGS ile ilgili resmi açıklama gelmiş ve sonuçlar adaylarla paylaşılmıştı. Yapılan açıklamanın ardından tercih sürecine başlayan öğrenciler; şimdi tercih sonuçlarının ne zaman ve hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. İşte, detaylar...