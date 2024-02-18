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        Haberler Ekonomi Borsa Limak halka arz sonuçları açıklandı! Limak kaç lot verdi, Limak Çimento LMKDC borsada ne zaman işlem görecek? - Borsa Haberleri

        Limak halka arz sonuçları açıklandı! Limak Çimento kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?

        Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. 14-15-16 Şubat 2024 tarihleri arasında halka arz oldu. 16,20 TL hisse fiyatıyla talep toplayan Limak Çimento halka arz sonuçları açıklandı. Bu bağlamda yatırımcılar "Limak kaç lot verdi, LMKDC ne zaman borsada işlem görecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, Limak Çimento halka arz sonuçlarının borsada işlem göreceği tarih hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 13:17 Güncelleme: 19.02.2024 - 13:17
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        1

        Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. halka arzı talep toplama işlemleri 16 Şubat itibarıyla sona erdi. Toplamda 155 milyon 930 bin lot bireysele eşit dağıtım yöntemiyle pay edildi. Peki, Limak halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, konuya ilişkin detaylar...

        2

        LİMAK TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ!

        Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. halka arzında talep toplama işlemleri 14-15-16 Şubat 2024 tarihleri arasında tamamlandı.

        3

        LİMAK ÇİMENTO HİSSE FİYATI NE KADAR?

        1 TL nominal değerli payların 16,20 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulduğu halka arzda paylar bireysele eşit dağıtılacak.

        4

        LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        3.78 Milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip olan Limak toplamda 155 milyon 930 bin lot dağıtımı yapmayı hedefledi. 39,24 TL fiyattan halka arz edilen firmanın, konsorsiyum liderliğini Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yürüttü. Bor Şeker halka arz sonuçlarına göre; 3 milyon 243 bin 525 yurtiçi bireysel yatırımcı başına yaklaşık 34 lot dağıtıldı.

        5

        LİMAK HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Limak Çimento halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından hissenin borsada işlem göreceği tarihi haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        6

        LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

        Limak Çimento halka arz 155,930,000 Lot dağıtımı gerçekleştirecek. Dağıtılacak olası pay miktarı ise ilerleyen günlerde belli olacak.

        İşte olası lot dağıtım sayıları;

        - 2.1 Milyon katılım - 52 Lot (842 TL)

        - 2.5 Milyon katılım - 44 Lot (712 TL)

        - 2.9 Milyon katılım - 38 Lot (615 TL)

        - 3.3 Milyon katılım - 33 Lot (534 TL)

        - 3.7 Milyon katılım - 30 Lot (486 TL)

        - 4.1 Milyon katılım - 27 Lot (437 TL)

        - 4.5 Milyon katılım - 24 Lot (388 TL)

        - 4.9 Milyon katılım - 22 Lot (356 TL)

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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