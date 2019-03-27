1984 yılında kurulan yerli teknoloji firması Link Bilgisayar’ın çoğunluk hissesinin satışı için düğmeye basıldı. 2000 yılından bu yana Borsa İstanbul’da işlem gören Link Bilgisayar’ın bir başka yerli yazılım şirketi DST Teknoloji tarafından satın alınacağı öğrenildi.
Merger Market’ın konuya yakın üç farklı kaynağa dayandırdığı habere göre DST Teknoloji ile Link Bilgisayar arasında yapılan satın alma görüşmeleri son aşamaya geldi.
Kaynaklar, Link Bilgisayar’ın yüzde 70'lik hissesi satın almayı amaçlayan DST’nin, anlaşmanın sona ermesinden sonra kalan yüzde 30 hisse için de zorunlu çağrı seçeneğini düzenlemeyi de planladığını ifade etti. Mikro Yazılım’ın Nisan 2017 tarihinde yüzde 100 hissesini satın alan DST Teknoloji, yine aynı sektörde faaliyet gösteren Zirve Yazılım’ı da Aralık 2017’de bünyesine katmıştı.
19 YILDIR BORSADA
1984 yılında, Türk mühendisler grubu tarafından, yüzde 100 yerli sermayeli olarak kurulan Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş., işletmelerin satış, pazarlama, satın alma, stok yönetimi, depo-mağaza yönetimi, cari hesap, finans, üretim, bütçe planlama, insan kaynakları, sabit kıymetler ve muhasebe gibi Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) işlemlerinin entegre olarak gerçekleştirilmesini sağlayan yazılımlar geliştiriyor.
2000 yılından bu yana Borsa İstanbul’da işlem gören ve 500’ü aşkın bayi ve yetkili satıcısı bulunan Link Bilgisayar’ın piyasa değeri 12.3 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.
HİSSELERİNE DEVRE KESİCİ UYGULAMASI
Link Bilgisayar’dan bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na ( KAP) yapılan özel durum açıklamasında ise konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:
“Şirketimizin 19.10.2017 tarihli özel durum açıklamasında; tarafımıza Şirket hissedarlarından verilen bilgiye istinaden, Şirketimiz faaliyetlerinin veya varlıklarının bir bölümünün veya tamamının satışı, ya da bir şirketle birleşmesi veya bir yatırımcı ile birlikte yeni bir şirket kurulması da dahil olmak üzere, stratejik işbirliği olanaklarının araştırılması konularında, Şirketimizin hakim ortakları ile Pragma Finansal Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. arasında 19.10.2017 tarihinde bir finansal danışmanlık ve aracılık sözleşmesi imzalandığı duyurulmuştur.
Bugün itibariyle söz konusu süreçte, Şirketimizin hakim hissedarlarıyla bir potansiyel alıcı arasında yukarıda belirtilen kapsamda görüşmelere başlanmış ve devam etmektedir. Süreçle ilgili yeni bir gelişme olması halinde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir.”
Şirketten yapılan bu açıklama sonrası Borsa İstanbul, Link Bilgisayar hisselerinde devre kesici uygulamasını devreye aldı.
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