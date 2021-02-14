Konuyla ilgili konuşan Lionel Messi şunları söyledi:

"Aynı kulüp için toplam 644 gol atmak beni neşelendiriyor ancak en önemli olan şey sağlıkları için savaşan çocuklara bir şeyler verebilmektir. Nisan ayındaki müzayedenin bu büyük amaç için farkındalık yaratacağını umuyoruz."