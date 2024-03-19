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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Lionel Messi, sakatlığı nedeniyle Arjantin Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı - Futbol Haberleri

        Lionel Messi, sakatlığı nedeniyle Arjantin Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı

        ABD MLS ekibi Inter Miami'de top koşturan Lionel Messi, sakatlığı nedeniyle Arjantin Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 10:56 Güncelleme: 19.03.2024 - 11:04
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        Arjantin'de Messi şoku!
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        Arjantin Futbol Federasyonu, yıldız futbolcu Lionel Messi'nin Inter Miami ile çıktığı en son maçta geçirdiği sakatlıktan dolayı kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

        Deneyimli futbolcu, El Salvador ve Kosta Rika ile oynanacak maçlarda forma giyemeyecek.

        Arjantin Milli Takımı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi, Inter Miami'deki son maçında sağ bacağında yaşadığı sakatlık sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak olan hazırlık maçlarında kadroda yer alamayacak." ifadeleri yer aldı.

        Messi, Inter Miami ile çıktığı 16 gol ve 7 asistlik bir performans gösterdi.

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