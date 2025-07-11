Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! Zorunlu lise eğitimi kısalıyor mu?
"Lise eğitiminin süresi kısalacak mı?" sorusu gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları kapsamında araştırmalar hızlandı. Zorunlu lise eğitiminin 4 yıldan 2 yıla düşürüleceği yönündeki iddialar sonrası, "Lise zorunlu mu?", "Liseler 2 yıla mı indi?" gibi sorular kamuoyunda merak konusu oldu. Bakan Tekin, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...
Türkiye'de lise eğitiminin süresiyle ilgili sorular gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuyla ilgili açıklamada bulundu. Eğitimin yapısı ve süresiyle ilgili yeni bir düzenleme olup olmayacağı merak edilirken, veliler ve öğrenciler bu konuda resmi açıklamaları yakından takip ediyor. İşte ayrıntılar...
LİSE ZORUNLU MU, KAÇ YIL?
Lise eğitimi zorunlu olarak 4 yıl oluyor.
LİSELER 2 YILA MI DÜŞTÜ, DÜŞECEK Mİ?
4 yıllık zorunlu lise eğitiminin 2 yıla düşürülmesi ile ilgili bir çalışma olup olmadığı yönündeki soruya cevap veren Tekin şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'de ortalama eğitim süresi ile ilgili rakamlara bakıyoruz, uluslararası göstergelere bakıyoruz. Türkiye'deki beklentilere bakıyoruz, kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz. Bu konuda kamuoyunda bir talep olursa biz de ilgili birimlerimizle beraber oturur değerlendiririz. Nihayetinde bu yasama organının yetkisinde. Biz de değerlendirmelerimizi yasama organına bildiririz. Ama şuanda biz sadece kamuoyundaki tartışmaları sizler gibi izliyoruz. Raporları okuyoruz, bu raporlardaki ifadeleri bilim insanları, akademisyen ve öğretmen arkadaşlarımız, bakanlıktaki ilgili birimler değerlendiriyorlar. En son bir karara varırsak bu kararı ilgili siyasi mekanizmalarla paylaşırız."