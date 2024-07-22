2024 lise kayıtları ne zaman başlıyor? Lise tercih ve yerleştirme takvimi
LGS sonuçları açıklandı ve öğrenciler için maratonun ikinci kısmına geçildi. Tercihlerden sonra başlayacak kayıt dönemi için gözler MEB'e döndü. Peki, 2024 lise kayıtları ne zaman? İşte, merak edilen detaylar...
LGS sonuçları açıklandı ve sınava giren milyonlarca öğrenci gözlerini lise kayıtlarına çevirdi. Bu sene 9 Eylül'de başlayacak eğitim yılı öncesinde ilk tercihler yapılacak ardından boş kontenjanlar ilan edilecek ve en sonunda kayıt işlemleri tamamlanmış olacak. Peki, 2024 lise kayıtları ne zaman yapılacak? İşte, detaylar...
2024 LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?
MEB lise kayıt tarihleri kapsamında tarih belirtmiyor. Lise kayıtları, yerleştirme sonuçlarının ardından sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştiriliyor.
Lise nakil işlemi yapacak öğrenciler ise bu tarih sonrasında yeniden sistem tarafından sonuçlanan okula yerleşecek.
LİSE TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ
28 Haziran-17 Temmuz 2024 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması
22 Temmuz 2024 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi
22-26 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
29 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
29 Temmuz-2 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
05 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
06-14 Ağustos 2024 Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
16 Ağustos 2024 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması
19-23 Ağustos 2024 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
26 Ağustos 2024 Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
09 Eylül 2024 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı