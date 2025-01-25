Lise öğrencileri atıkları takıya dönüştürdü

Sıfır Atık Projesi kapsamında Küçükçekmece Kuyumculuk Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri takı üretimi yapıyor.

Evden ya da dışarıdan buldukları ambalaj atıklarını okuldaki atölyelerine getiren öğrenciler, önce bilgisayar ortamında takı tasarımı yapıyor, ardından bu tasarımları hayata geçiriyor.

Atıkları kuyumcu titizliğiyle işleyip şekillendiren öğrenciler, hem doğaya katkı sağlıyor hem de yeteneklerini geliştiriyor.

Atıkların takıya dönüşüm sürecini anlatan lisenin müdürü Adalet Karakaş, okulun İstanbul Ticaret Odası tarafından desteklendiğini ve 400 çırak öğrencinin 4 gün işe, 1 gün okula gittiğini, yıl sonunda başarılı olmaları durumunda lise diplomasının yanı sıra ustalık belgesi aldıklarını kaydetti.

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Mücevher denildiğinde akıllara altın ve pırlanta gibi değerli madenlerin geldiğini söyleyen Karakaş, "Biz bu projede önemli olanın tasarım olduğunu öne çıkarmak istedik. Kullanılan akasya fasulyesi çekirdeği ya da hurma çekirdeği bir atık aslında ama biz bunu işleyerek takıya dönüştürdük ve kullanılabilecek hale getirdik. Bu anlamda da sıfır atığa dikkati çekmeyi amaçladık." diye konuştu.

Kuyumculuk Teknolojisi Atölye Şefi Cemalettin Şen de tasarım eğitiminin hem teknolojik hem de el becerisine dayalı olarak verildiğini belirtti.

Öğrencilerin sektöre donanımlı ve aranan elemanlar olarak katılmalarını hedeflediklerini belirten Şen, okulda çıraklık eğitimini tamamlayan bir öğrencinin diploma aldığında sektöre usta olarak adım atacağını söyledi.

Ülke genelinde geniş çaplı Sıfır Atık Projesi'nin hayata geçirildiğini anımsatan Şen, "Bu kapsamda öğrencilerimiz çeşitli malzemelerin ambalajlarından, kapaklarından yapılabilecek, daha önce tasarladıkları projeleri hayata geçiriyor. Kolye uçları, yüzükler, küpeler... Daha çok kolye üretiliyor. Öğrencilerimizin yaptığı ürünlerin belirli yerlerde sergileri gerçekleşiyor. Daha önce bu ürünler İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bünyesinde de sergilendi." dedi.

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"EMEĞİMLE GURUR DUYUYORUM"

1. sınıf öğrencisi Meryem Ceyhan, tesadüfen aklına gelen hurma çekirdeğini okula getirdiğini ve tasarımını yaptıktan sonra çekirdeği zımparalayıp cilalayarak şekil verdiğini anlattı.