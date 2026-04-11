Liverpool: 2 - Fulham: 0 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 32. haftasında Liverpool, sahasında Fulham'ı 2-0 mağlup etti. İlk yarıda Rio Ngumoha ve Mohamed Salah'ın attığı gollerle ligdeki üç maçlık galibiyet hasretini bitiren Liverpool, puanını 52'ye yükseltti. Fulham ise haftayı 44 puanla tamamladı.
Giriş: 11.04.2026 - 22:14
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Rio Ngumoha ve 40. dakikada Muhammed Salah kaydetti.
LIVERPOOL ÜÇ MAÇ SONRA KAZANDI
3 hafta aradan sonra kazanan Liverpool, puanını 52'ye yükseltti ve UEFA Şampiyonlar Ligi bileti anlamına gelen 5. sıradaki yerini korudu.
Son 4 maçında 2. kez mağlu polan Fulham ise 44 puanda kaldı.
PREMİER LİG'DE GELECEK HAFTA
Liverpool, gelecek hafta Merseyside derbisinde Everton'ın konuğu olacak.
Fulham ise Brentford deplasmanına gidecek.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ