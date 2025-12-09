Habertürk
        Liverpool'da Mohamed Salah gemileri yaktı!

        Liverpool'da Mohamed Salah gemileri yaktı!

        İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, bu sezon üst üste alınan kötü sonuçlarla sarsılırken, yedek bırakılan Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın sert çıkışıyla yeni bir krize sürüklendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2025 - 19:23 Güncelleme: 09.12.2025 - 19:23
        Mohamed Salah gemileri yaktı!
        Yaz transfer döneminde 450 milyon sterlin harcayan Liverpool'un Florian Wirtz, Alexander Isak, Hugo Ekitike ve Jeremie Frimpong gibi pahalı transferlerle daha da güçlenmesi beklenirken takım türbülansa girdi.

        Ligde son 5 maçta sadece bir kez kazanabilen, 2 beraberlikle de toplamda 5 puan alabilen Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nin son maçında sahasında PSV Eindhoven'a 4-1 mağlup oldu. Premier Lig'de 10. sırada yer alan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde ise 13. sırada bulunuyor.

        Son yıllarda kazanılan başarılarda önemli pay sahibi olan Trent Alexander-Arnold'ın Real Madrid'e gitmesi sağ kanatta Muhammed Salah'ın performansını da olumsuz etkiledi.

        Hollandalı teknik adam Arne Slot'un sağ bek pozisyonunda 6 farklı futbolcuyu denemesi, rakipler için açık hedef haline gelen sağ kanattan Liverpool kalesine yönelik atakların oranını da yüzde 33'lerden 50'lere kadar çıkardı.

        YEDEK KULÜBESİNDE 3 MAÇ DAYANABİLDİ

        Slot'un 2024 yazından bu yana üst üste 50 maça ilk 11'de başlayan Salah'ı PSV Eindhoven maçından sonra yedek kulübesine çekmesi krizin fitilini ateşledi.

        Ligde West Ham, Sunderland ve Leeds United maçlarında yedek kalan 33 yaşında futbolcu, 3-3 berabere biten Leeds United karşılaşmasının ardından yaptığı sert açıklamalarla Slot'a adeta ültimatom verdi.

        Kulübün, kendisini otobüsün altına atmış gibi hissettiğini söyleyen Salah, 13 Aralık'taki Brighton Hove Albion maçıyla Anfield Road'a veda etme sinyali verdi.

        LIVERPOOL FORMASIYLA 420 MAÇTA 250 GOL

        2017 yazında Roma'dan 34 milyon sterlin bonservisle transfer edilen Salah, Liverpool formasıyla çıktığı 420 maçta 250 gol atarken, 113 golün de pasını verdi.

        Premier Lig'de 2019-2020 ve 2024-2025, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2018-2019 sezonunda kupa sevinci yaşayan Salah, Federasyon Kupası (2022) ve Lig Kupası (2022, 2024) şampiyonluklarının yanı sıra 4 sezonda da (2017-18, 2018-19, 2021-22, 2024-25) gol kralı oldu.

        Salah'ın Liverpool formasıyla istatistikleri şöyle:

        İlk 11 Yedek
        Maç 383 37
        Dakika 33,214 929
        Gol 236 14
        Asist 110 3
        Gol Ort. (Dakika) 141 66

        ARNE SLOT: KİBARIM AMA ZAYIF OLDUĞUM ANLAMINA GELMEZ

        Salah'ı açıklamalarının ardından Inter deplasmanına götürmeyen teknik direktör Slot, yıldız futbolcusunun yorumlarına şaşırdığını belirterek, "Bir oyuncu bu kadar çok konuda emir veriyorsa, o zaman benim ve kulübün tepki vermesi gerekir. Gördüğünüz gibi tepki verdik, o burada değil. Genellikle sakin ve kibarım ama bu zayıf olduğum anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

        Deneyimli teknik adam, Salah'ın takımdan ayrılma imasıyla ilgili ise "Bir oyuncunun geri dönme ihtimali her zaman vardır. Liverpool için son maçını oynayıp oynamadığını bilmiyorum, şu anda bu soruya cevap veremem." dedi.

        SALAH DAHA ÖNCE DE KLOPP İLE GERİLİM YAŞAMIŞTI

        Salah, 2024 yılında West Ham United deplasmanında 79. dakikada oyuna girerken eski teknik direktörü Jurgen Klopp ile tartışmıştı.

        Takım arkadaşları Darwin Nunez ve Joe Gomez'in uzaklaştırdığı Salah, maçtan sonra medya alanından geçerken yine demeç vermiş ve "Konuşursam yangın çıkar" demişti.

        Klopp ise soyunma odasında konuştuklarını belirterek konuyu kapatmıştı.

        CARRAGHER VE ROONEY'DEN SALAH'A TEPKİ

        Eski Liverpoollu futbolcu Jamie Carragher, Salah'ın utanç verici bir şey yaptığını savunarak, "Bu kendisi ve teknik direktör arasında maksimum hasar yaratmak ve kendi konumunu güçlendirmek için planlanmış bir şey. Kötü bir sonuç bekledi ve o anı seçerek teknik direktöre saldırdı. Belki de onu kovdurmaya çalıştı." diye konuştu.

        Manchester United'ın eski yıldızı Wayne Rooney ise Slot'un Salah'ı takıma almaması gerektiğini belirterek, "Salah, Slot ile arasındaki anlaşmazlıkları gidermeli ya da Liverpool'dan ayrılmalı. Her halükarda bu sorun hızlı bir şekilde çözülmeli." dedi.

        SUUDİ TAKIMLARININ RADARINDA

        13 Aralık'ta Brighton Hove Albion maçıyla Anfield Road'a veda edebileceğini söyleyen Salah ile ilgilenen takımlardan birinin Simone Inzaghi'nin çalıştırdığı Al Hilal olduğu iddia ediliyor.

        Salah, ara transfer öncesine Mısır Milli Takımı ile 21 Aralık'ta başlayacak Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek.

