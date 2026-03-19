        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Liverpool efsanesi Steven Gerrard'dan Galatasaray için tepki çeken sözler: Baştan sona utanç vericiydi! - Futbol Haberleri

        Liverpool efsanesi Steven Gerrard'dan Galatasaray için tepki çeken sözler: Baştan sona utanç vericiydi!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Liverpool'a 4-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrasında Liverpool'un eski futbolcusu Steven Gerrard, sarı-kırmızılı takım hakkında tepki çeken sözler sarf etti. İşte Gerrard'ın açıklamaları...

        Giriş: 19.03.2026 - 09:46 Güncelleme:
        Galatasaray, 1-0'lık avantajla konuk olduğu İngiltere temsilcisi Liverpool'a 4-0 yenilerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti.

        Mücadelenin ardından TNT ekranlarında değerlendirmelerde bulunan eski Liverpool kaptanı Steven Gerrard, Galatasaray’ın performansını sert sözlerle eleştirdi.

        "GALATASARAY BAŞTAN SONA UTANÇ VERİCİYDİ!"

        Gerrard, "Galatasaray baştan sona utanç vericiydi. Yerde yuvarlandıklarını gördünüz ki bu acınası.. Birkaç ciddi sakatlıklar yaşadılar ama Liverpool, Galatasaray'ı sıradan gösterdi. Bence çok acınasıydılar." ifadelerini kullandı.

        "LIVERPOOL, 12-0 KAZANABİLİRDİ"

        İngiliz efsane futbolcu ayrıca, "Liverpool, Galatasaray karşısında 11-0 veya 12-0 kazanabilirdi. Rahat bir galibiyet aldılar. Liverpool mükemmeldi, Galatasaray'ı sıradan bir takım gibi gösterdi ama ben onların performansının acınası olduğunu düşündüm." dedi.

        Gerrard'ın bu yorumları sosyal medya taraftarlardan büyük tepki topladı.

        İran'da hangi üst düzey isimler öldürüldü?
        İran'da hangi üst düzey isimler öldürüldü?
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Bir babanın yıkıldığı an: Derenin kenarında terliği vardı!
        Bir babanın yıkıldığı an: Derenin kenarında terliği vardı!
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        ABD'den 3 ayda 45 fon gelmiş
        ABD'den 3 ayda 45 fon gelmiş
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        OECD’den ücret uyarısı
        OECD’den ücret uyarısı
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        Restoranda dehşet anları
        Restoranda dehşet anları
        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        Trabzonspor, Augusto ile güldü!
        Trabzonspor, Augusto ile güldü!