Liverpool efsanesi Steven Gerrard'dan Galatasaray için tepki çeken sözler: Baştan sona utanç vericiydi!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Liverpool'a 4-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrasında Liverpool'un eski futbolcusu Steven Gerrard, sarı-kırmızılı takım hakkında tepki çeken sözler sarf etti. İşte Gerrard'ın açıklamaları...
Galatasaray, 1-0'lık avantajla konuk olduğu İngiltere temsilcisi Liverpool'a 4-0 yenilerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti.
Mücadelenin ardından TNT ekranlarında değerlendirmelerde bulunan eski Liverpool kaptanı Steven Gerrard, Galatasaray’ın performansını sert sözlerle eleştirdi.
"GALATASARAY BAŞTAN SONA UTANÇ VERİCİYDİ!"
Gerrard, "Galatasaray baştan sona utanç vericiydi. Yerde yuvarlandıklarını gördünüz ki bu acınası.. Birkaç ciddi sakatlıklar yaşadılar ama Liverpool, Galatasaray'ı sıradan gösterdi. Bence çok acınasıydılar." ifadelerini kullandı.
"LIVERPOOL, 12-0 KAZANABİLİRDİ"
İngiliz efsane futbolcu ayrıca, "Liverpool, Galatasaray karşısında 11-0 veya 12-0 kazanabilirdi. Rahat bir galibiyet aldılar. Liverpool mükemmeldi, Galatasaray'ı sıradan bir takım gibi gösterdi ama ben onların performansının acınası olduğunu düşündüm." dedi.
Gerrard'ın bu yorumları sosyal medya taraftarlardan büyük tepki topladı.