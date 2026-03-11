Liverpool – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray'ın tur ihtimalleri
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool'un konuğu oluyor. Rams Park'ta oynanan ilk maçı 1-0 kazanan sarı kırmızılılar çeyrek final kapısını araladı. Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele için geri sayım sürerken, Liverpool – Galatasaray rövanş maçının tarihi ve saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, Liverpool – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray'ın tur ihtimalleri...
Liverpool – Galatasaray rövanş maçı için nefesler tutuldu. İlk maçta sahasında etkili bir performans ortaya koyan Galatasaray, rakibini 1-0 mağlup ederek rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti. Sarı kırmızılılar bu turu geçmesi durumunda çeyrek finalde Paris Saint Germain - Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesinde Liverpool – Galatasaray maçının oynanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, Liverpool – Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray nasıl tur atlar? İşte detaylar...
LİVERPOOL- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Liverpool – Galatasaray rövanş maçı 18 Mart saat 23.00'te oynanacak.
LİVERPOOL- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Anfield Stadyumu’nda oynanacak mücadelenin TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.
GALATASARAY'IN TUR İHTİMALLERİ
Bu skorla birlikte Galatasaray;
Her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayacak
1 farklı mağlubiyetlerde de ise maç uzatmalara gidecek
Liverpool’un turu geçmesi için en az 2 farklı galibiyet alması gerekecek
TURU GEÇERSE MUHTEMEL RAKİPLERİ
Galatasaray son 16 turunu geçmesi durumunda, Paris Saint Germain (Fransa) - Chelsea (İngiltere) eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.