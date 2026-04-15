        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Liverpool - PSG: 0-2 (MAÇ SONUCU) - UEFA Şampiyonlar Ligi

        Liverpool - PSG: 0-2 (MAÇ SONUCU)

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain, çeyrek final ilk maçoında Fransa'da 2-0 yendiği Liverpool'u Anfield'daki rövanşta da aynı skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi. Fransız devine turu getiren golleri Ousmane Dembele kaydetti.

        Giriş: 15 Nisan 2026 - 00:34 Güncelleme:
        PSG, Dembele ile yarı finalde!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG) bu sezon da yoluna doludizgin devam ediyor... Fransız devi, çeyrek finalde eşleştiği Liverpool'u zorlanmadan geçerek adını yarı finale yazdırdı.

        PSG, ilk maçta 2-0 yendiği İngiliz devini Anfield'daki rövanş mücadelesinde de aynı skorla 2-0 mağlup ederek son dörde kaldı.

        İlk yarısı golsüz sona eren maçta Fransız devine turu getiren golleri 72’nci ve 90+1’inci dakikalarda Ousmane Dembele kaydetti.

        PSG, yarı finalde Bayern Münih - Real Madrid eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

