Liverpool taraftarlarından Jurgen Klopp'a duygusal veda
İngiltere Premier Lig'in son haftasında Liverpool, evinde Wolverhampton'ı 2-0 mağlup etti. Liverpool'da yaklaşık 9 yıldır teknik direktörlük yapan ve önemli başarılar elde eden Jürgen Klopp, taraftarlar eşliğinde duygusal bir veda töreniyle uğurlandı.
Premier Lig'in son haftasında Liverpool, sahasında Wolverhampton'ı 2-0 mağlup ederek sezonu 3. sırada tamamladı.
Kırmızıların tribünleri maçtan önce 'Danke Jurgen' yazılı bir koreografi yaparken, Klopp, You'll Never Walk Alone şarkısı eşliğinde sahaya çıktı.
Liverpool ile 490. ve son maçına çıkan Klopp, maç öncesinde Anfield'da coşkulu bir şekilde karşılandı.
Klopp, geçtiğimiz Ocak ayında sezon sonunda yaklaşık 9 yıldır çalıştırdığı Liverpool'dan ayrılacağını duyurmuştu.
Liverppol'un başında 490 resmi maça çıkan Klopp, bu mücadelelerde 304 galibiyet, 100 beraberlik ve 85 mağlubiyet yaşadı.
Deneyimli çalıştırıcı Merseyside ekibinin 30 yıllık Premier Lig şampiyonluğu hasretini dindirmişti.