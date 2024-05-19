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        Haberler Spor Futbol İngiltere Liverpool taraftarlarından Jurgen Klopp'a duygusal veda - Futbol Haberleri

        Liverpool taraftarlarından Jurgen Klopp'a duygusal veda

        İngiltere Premier Lig'in son haftasında Liverpool, evinde Wolverhampton'ı 2-0 mağlup etti. Liverpool'da yaklaşık 9 yıldır teknik direktörlük yapan ve önemli başarılar elde eden Jürgen Klopp, taraftarlar eşliğinde duygusal bir veda töreniyle uğurlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2024 - 21:36 Güncelleme: 19.05.2024 - 22:00
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        Premier Lig'in son haftasında Liverpool, sahasında Wolverhampton'ı 2-0 mağlup ederek sezonu 3. sırada tamamladı.

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        Kırmızıların tribünleri maçtan önce 'Danke Jurgen' yazılı bir koreografi yaparken, Klopp, You'll Never Walk Alone şarkısı eşliğinde sahaya çıktı.

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        Liverpool ile 490. ve son maçına çıkan Klopp, maç öncesinde Anfield'da coşkulu bir şekilde karşılandı.

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        Klopp, geçtiğimiz Ocak ayında sezon sonunda yaklaşık 9 yıldır çalıştırdığı Liverpool'dan ayrılacağını duyurmuştu.

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        Liverppol'un başında 490 resmi maça çıkan Klopp, bu mücadelelerde 304 galibiyet, 100 beraberlik ve 85 mağlubiyet yaşadı.

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        Deneyimli çalıştırıcı Merseyside ekibinin 30 yıllık Premier Lig şampiyonluğu hasretini dindirmişti.

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        Ayrıca Klopp, 2019 yılında Liverpool’un müzesine 1 Şampiyonlar Ligi kupası daha eklerken, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve FA Cup şampiyonluğu da yaşadı.

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