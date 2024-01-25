London Lions-Beşiktaş Emlakjet: 93-72 (MAÇ SONUCU)
Beşiktaş Emlakjet, BKT Eurocup 16. hafta maçında İngiltere ekibi London Lions'a deplasmanda 93-72 yenildi.
Basketbol BKT Eurocup 16. hafta maçında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda İngiltere'nin London Lions takımına 93-72 yenildi.
The Copperbox Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 18-17 üstün geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 47-33 önde gitti.
İkinci yarıda farkı koruyan ve son çeyreğe 68-50 önde giren London Lions, salondan 93-72 galip ayrıldı.
Ligde play-off turuna çıkmayı garantileyen Beşiktaş Emlakjet, 7. mağlubiyetini alırken, London Lions ise 11. galibiyetini elde etti.