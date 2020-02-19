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Yatırım fırsatlarıyla ilgili yapay zeka temelli finansal analizler sunan Londra merkezli finansal teknoloji (fintech) şirketi Pynk, yeni teknoloji merkezini Türkiye’de açma kararı aldı.

İkinci yatırım turunu tamamlayan şirket, İzmir'de kuracağı yeni teknoloji merkezinde, dünyanın dört bir yanından günlük olarak alınan verileri yapay zeka sayesinde işleyerek elde edeceği finansal öngörülerle kullanıcıların yatırım kararı almasını sağlayacak.

165 farklı ülkeden 15 binin üzerinde aktif kullanıcıya ulaşan Pynk tarafından yapılan açıklamada İzmir’e yatırım kararı alınmasında, Türkiye’nin yazılım sektöründe çevre ülkelere nazaran daha fazla nitelikli insan kaynağına sahip olması ve finansal teknoloji kullanımında gelişmeye açık potansiyelinin büyük rol oynadığı belirtildi.

Pynk'in, İngiltere’nin en büyük bankalarından Royal Bank of Scotland ve National Westminster Bank’ın yanı sıra Founders Institute, 360 Labs ve Mayor's International Business Programme desteğini aldığı belirtiliyor.

'GİZLİ YETENEKLERİ ORTAYA ÇIKARACAĞIZ'

Türkiye’deki en yetenekli yazılımcılara ulaşabilmek için yapay zeka hackathonu düzenleyeceklerini belirten Pynk CTO’su ve Türkiye Operasyon Sorumlusu Yiğit Nalkıran, "Yazılım alanında gizli yetenekleri bulmak için 2020 içinde birçok hackathon düzenleyip birçok kişi istihdam edeceğiz. Pynk’in yapay zeka temelli analiz ve yatırım öneri sistemini Türk yazılımcılarla geliştirmek, kendimizi kanıtlamak adına da büyük bir fırsat olacak" dedi.

Milenyum kuşağının yatırım kararlarına teknoloji temelli analiz ve tahminlerle destek olmak istediklerini de söyleyen Nalkıran, "Pynk büyük bir tehdit olan finansal krizlere karşı bireysel çözümler sunmayı hedefliyor. Gençlerin finansal konularda zaman ayırarak diğer kullanıcılarla birlikte karar verip, finansal okuryazarlık kazanmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.