Loris Karius, ikinci kez baba oldu
Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius ile İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, ikinci çocukları 'Leonardo'yu kucaklarına aldı
Giriş: 09 Mayıs 2026 - 20:31 Güncelleme:
1
Alman futbolcu Loris Karius ile İtalyan spor spikeri Diletta Leotta 2023 yılında evlenmiş; aynı yılın ağustos ayında çiftin kızları Aria dünyaya gelmişti.
2
Geçtiğimiz yıl ikinci çocuklarını beklediklerini duyuran ünlü çift, bu kez erkek bebeklerine kavuştu.
3
Diletta Leotta, hastane odasından yaptığı paylaşımda oğullarına 'Leonardo' adını verdiklerini açıkladı.