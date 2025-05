Lucas Torreira'dan flaş açıklamalar: Okan Buruk sayesinde milli takımdayım!

Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Lucas Torreira, milli takım kampında Uruguay Futbol Federasyonu'na bir röportaj verdi.

İşte Torreira'nın sözleri:

"Merhaba Lucas. Nasılsın? Mutlu görünüyorsun. Seni tekrar aramızda görmek ne güzel. Katar Dünya Kupası senin milli takımdaki son maçındı. Nasıldı? Her şeyi dışarıdan izlemek, belki bu an değil, yarın olur diye kabullenmek. İçinde yaşadığın tüm bu süreç nasıldı?"

- Acı veriyor, acı veriyor kabul etmek gerekir ki birinin milli takımın parçası olmadığını, birçok deneyimden, Dünya Kupaları'ndan, Copa America'lardan geçtikten sonra ama şey, bu düşünme zamanıydı, bu iyileşme zamanıydı, bazı şeyleri değiştirme zamanıydı ve çalışarak ve adanarak koçun fikrini değiştirmesini ve milli takım çağrısını alma zamanıydı.

"BABAM YANIMDAYDI, SARILDIM"

"Bir anda “Lucas, milli takımdasın” dedikleri zaman nasıl hissettiniz?"

- Dürüst olmak gerekirse, yalan söylemeyeceğim, gerginim, ilk kez teknik direktör beni aradığında olduğu gibi endişeliyim ve Marcelo ile konuşma fırsatı bulduğumda mutlu, sevinçliydim, babamla birlikteydim, ona sarıldım, Galatasaray ile şampiyonluğu kazanmıştık, yani bu benim için sezonun ardından bir artıydı, şimdi keyfini çıkarma ve çalışmaya devam etme zamanı.

"HER ŞEY BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR"

"Milli takımda sabit bir oyuncuydun, sanırım seyahat etmeyi, gelmeyi, gitmeyi, kompleksi çok iyi biliyordun. Şimdi nasıldı?" Çünkü 2 yılda çok şey değişti, hem kompleksin içi hem de yapılan çalışmalar açısından. “Artık önceki neslin, Luis'in, Edi'nin, tüm o grupların milli takımı değil” demek nasıldı?"

- Evet, artık büyükler biz olduk. Bu, çok iyi bir şey, çok değişti, komplekste yapılanlar, gerçekten her şey çok güzel, son geldiğimden bu yana çok şey değişti, yaptıkları her şey beni çok mutlu ediyor çünkü her zaman iyi imajın korunması iyi bir şey, çünkü biz çok iyi seviyede bir milli takımız ve bunu başarmak için tüm araçlara sahip olmalıyız ve ben çok memnunum, sana çok samimi davranıyorum, tekrar burada olduğum için çok mutluyum, bunu çok istiyordum, Dünya Kupası yaklaşıyor, dört maç kaldı ve eleme maçları her zaman çok çekişmeli geçer ve sonunda her şey ayrıntılarla belirlenir, ama şimdi önemli olan teknik direktörün istediğine odaklanmak, takım arkadaşlarıma yardım etmek ve mümkün olduğunca çabuk takıma uyum sağlamaya çalışmak.