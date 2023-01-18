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Lucas Torreira'ya Valencia kancası!

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri... Cimbom'un Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'ya LaLiga ekiplerinden Valencia talip oldu! İspanyol basınında çıkan habere göre Valencia'nın yaptığı ilk teklif reddedildi

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    Galatasaray'ın bu yaz renklerine bağladığı Lucas Torreira'ya Valencia talip oldu!
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    İspanyol basınından Eldesmarque'de çıkan habere göre Valencia, Uruguaylı orta saha için sarı-kırmızılı kulübün kapısını çaldı.
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    Habere göre Valencia, Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı için resmi teklif yaparken sarı-kırmızılılar bu teklifi kabul etmedi.
  • Galatasaray'da Lucas Torreira gidiyor mu? Valencia transfer için harekete geçti... - Son dakika Galatasaray haberleri

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  • Galatasaray'da Lucas Torreira gidiyor mu? Valencia transfer için harekete geçti... - Son dakika Galatasaray haberleri

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  • Galatasaray'da Lucas Torreira gidiyor mu? Valencia transfer için harekete geçti... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Sarı-kırmızılılar Uruguaylı orta saha ile 4 yıllık anlaşma sağlamış ve sözleşme imzalamıştı.
  • Galatasaray'da Lucas Torreira gidiyor mu? Valencia transfer için harekete geçti... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Torreira, Galatasaray'dan her yıl 2 milyon 750 bin Euro garanti ücret kazanacak.
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    Kariyerine sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera gibi ülkesinin Montevideo Wanderers takımında başlayan Torreira, 2014'te İtalya temsilcisi Pescara'ya katıldı. 
  • Galatasaray'da Lucas Torreira gidiyor mu? Valencia transfer için harekete geçti... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Bir sezon sonra Sampdoria'ya geçen 26 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, 2018'de 26 milyon pound bonservis bedeliyle İngiltere'nin Arsenal takımına transfer oldu.
  • Galatasaray'da Lucas Torreira gidiyor mu? Valencia transfer için harekete geçti... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Uruguay Milli Takımı'nın formasını 39 kez giyen Torreira, 2020-2021 sezonunu İspanya'nın Atletico Madrid, 2021-2022 sezonunu ise İtalya'nın Fiorentina takımlarında kiralık olarak geçirdi.
  • Galatasaray'da Lucas Torreira gidiyor mu? Valencia transfer için harekete geçti... - Son dakika Galatasaray haberleri

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