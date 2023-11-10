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Ludogorets-Fenerbahçe maçı yazar yorumları Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde karşılaştığı Ludogorets'e 2-0 mağlup olarak bu sezon Avrupa'da yenilgiyle tanıştı. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Ludogorets karşısındaki performansını değerlendirdi. Habertürk Giriş: 10.11.2023 - 09:48 Güncelleme: 10.11.2023 - 09:48 facebook

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Uğur Meleke (Hürriyet): Sarı-lacivertliler as/yedek karma bir takımla çıktı maça. 17 yaşındaki solak stoper Yusuf Ayçiçek’i tebrik ederim, dizleri hiç titremedi. Fenerbahçe kalan iki müsabakada ciddiyetini koruyup grubu lider tamamlamalı. Böylece hem son 32 turunu pas geçmiş olacaklar, hem de Konferans Ligi’nde galibiyet başına 600 bin euro gibi ciddi bir ödül söz konusu.

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Gürcan Bilgiç (Sabah): Aslında ilk işareti İsmail Kartal maç öncesindeki basın toplantısında verdi. 'Beraberlik'ten bahsetti. Cebindeki dokuz puan, önündeki Adana deplasmanı, Ludogorets maçını 'Aman bir tatsızlık çıkmasın' seviyesine taşıdı. Bu yaklaşım elbette oyuncuları da etkileyecekti. Üst üste gelen sakatlıklar, Trabzonspor mağlubiyeti ve ligin 'daha önemli' olması, otomatik fren sistemini de devreye soktu. Böyle bir maçta yedekse Cengiz Ünder de kendini sorgulamalı. Sezonun en 'pahalı' yatırımı kendisi.