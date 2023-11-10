Ludogorets-Fenerbahçe maçı yazar yorumları
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde karşılaştığı Ludogorets'e 2-0 mağlup olarak bu sezon Avrupa'da yenilgiyle tanıştı. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Ludogorets karşısındaki performansını değerlendirdi.
Uğur Meleke (Hürriyet): Sarı-lacivertliler as/yedek karma bir takımla çıktı maça. 17 yaşındaki solak stoper Yusuf Ayçiçek’i tebrik ederim, dizleri hiç titremedi. Fenerbahçe kalan iki müsabakada ciddiyetini koruyup grubu lider tamamlamalı. Böylece hem son 32 turunu pas geçmiş olacaklar, hem de Konferans Ligi’nde galibiyet başına 600 bin euro gibi ciddi bir ödül söz konusu.
Gürcan Bilgiç (Sabah): Aslında ilk işareti İsmail Kartal maç öncesindeki basın toplantısında verdi. 'Beraberlik'ten bahsetti. Cebindeki dokuz puan, önündeki Adana deplasmanı, Ludogorets maçını 'Aman bir tatsızlık çıkmasın' seviyesine taşıdı. Bu yaklaşım elbette oyuncuları da etkileyecekti. Üst üste gelen sakatlıklar, Trabzonspor mağlubiyeti ve ligin 'daha önemli' olması, otomatik fren sistemini de devreye soktu. Böyle bir maçta yedekse Cengiz Ünder de kendini sorgulamalı. Sezonun en 'pahalı' yatırımı kendisi.
Serkan Akcan (Fanatik): Fenerbahçe bu sezonun en kötü ilk yarılarından birini oynadı. İsmail hoca Tadiç’i sağa, Kent’i sola, Crespo’yu 6 numaraya çektiğine fazlasıyla pişman olduğu bir ilk yarı izledi. Ryan Kent büyük bir özgüven erozyonu yaşıyor, topla buluştuğunda bir sonraki hamlesini kafasında canlandıramaz durumda. Keza iki hafta önce Kadıköy’de Ludogorets maçını çözen Zajc hem Trabzon derbisinde hem de dün gece beklenenin çok gerisindeydi. İsmail hoca, İrfan Can ve Szymanski’yi oyuna almak için 63’ü beklemese senaryoyu değiştirmek için daha çok zamana sahip olabilirdi. İsmail Kartal’ın stoperde şans verdiği 2006’lı Yusuf Akçiçek ilk maçına oranla gayet özgüvenli bir fotoğraf verdi. Sahada en çok topla buluşan Fenerbahçeliler'den biri olmasına rağmen en az pas hatası yapanlardan biriydi.
Ercan Güven (Milliyet): Ses var ama görüntü yoktu Fenerbahçe’de! Fenerbahçe oyuna sanki Trabzonspor’un üçüncü devresi gibi başladıysa, diğer sebep İsmail Kartal’ın orta sahayı savunmanın yükünü azaltmak için dinamik değil tedbirli kurmasıydı. Fenerbahçe durdu mu, geriledi mi, şanssızlık mı yaşadı; Adana Demirspor karşısında belli olacak. Ama bir fren söz konusu. İzlerden belli!
Ömer Üründül (Sabah): Yenilgi çok önemli değil. Fenerbahçe son maçta grubun en zayıf ve iddiasız takımını İstanbul'da yenerek gruptan çıkar ama birinci olur mu işte o soru işareti. İsmail Kartal'ın artık gerçekleri görmesi gerekir. Tadic her zaman söylediğim gibi fizikten düştü, yürüyerek oynuyor. Szymanski'de düşüş var. En önemlisi İsmail Yüksek'te düşüş başladı. Dzeko'yu da oynatmayarak kuvvetlendiremezsin. Kartal, Adana Demirspor maçından sonra milli takıma gitmeyen oyuncularına izin vermeyerek kondisyon yüklemeli.
İlker Yağcıoğlu (Takvim): Son iki maçtır Fenerbahçe'nin hücumda sıkıntılar yaşadığına şahit oluyoruz. Ceza alanına kadar gitmekte fazla problem yaşamasa da gole çevirmede oyuncuların yüzdeleri çok düştü. Bu maçın telafisi var.Fenerbahçe gruptan çıkar. Üst üste 2 yenilgi oyuncuların, teknik heyetin ve taraftarın öz güvenini sarsar. Bu yüzden Adana Demir maçı şu ana kadar ki en önemli karşılaşma olacak.
Erman Özgür (Fanatik): Tadiç'in organizatörlüğü eksik, Kent ve Batshuayi silik bir ilk yarı oynayınca hücumda pozisyon üretmekte zorlandık. Son yarım saat gol gelmeyince İsmail Kartal önce Szymanski ve İrfan Can, sonra Umut Nayir ve Cengiz Ünder ile müdahale etti. Fakat kalabalık Ludogorets savunması son bölümde boşluk, dolayısı ile pozisyon da vermedi. Fenerbahçe kaybedecek kadar kötü mü oynadı, hayır. Bu mağlubiyet çıkmamızı engeller mi, hayır. Ama şu bir gerçek, futbol beceri oyunu ve Fenerbahçe'de becerikli oyuncu sayısı bu kadar fazla iken bir maçı gol bulamadan bitirmesi kabul edilemez, hele ki rakipleri klas olarak Fenerbahçe'nin gerisindeyse.