        Haberler Spor Futbol Luis Nani, Kazakistan ekibi Aktobe'ye transfer oldu - Futbol Haberleri

        Luis Nani, Kazakistan ekibi Aktobe'ye transfer oldu

        Eski Fenerbahçeli futbolcu Luis Nani, Kazakistan'ın Aktobe takımına transfer oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 00:10 Güncelleme: 26.01.2026 - 00:10
        Luis Nani, Kazakistan ekibine transfer oldu!
        Fenerbahçe'de ve Avrupa'nın birçok önemli kulübünde forma giyen 39 yaşındaki futbolcu Luis Nani, Kazakistan ekibi Aktobe'nin yolunu tuttu.

        Aralık 2024'te futbolu bıraktığını açıklayan 39 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu, Kazakistan temsilcisiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Nani, hem kulübün hem de Kazak futbolunun büyümesine ve küresel çapta tanınmasına katkıda bulunabilecek uluslararası bir referans figür olarak görülüyor." ifadesi kullanıldı.

        Nani, 2015-16 sezonunda Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda Adana Demirspor forması giymişti.

