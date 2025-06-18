Lüks yat 'Lady Moura' Marmaris'te

Meksikalı iş adamı Ricardo Salinas Pliego'ya ait olan 'Lady Moura' adlı 125 milyon dolar (Yaklaşık 5 milyar lira) değerindeki ultra lüks yat, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki limana geldi.

Dünyanın en pahalı yatlarından biri olan Bahamalar bayraklı 'Lady Moura', öğle saatlerinde Marmaris Cruise Port büyük iskelesine yanaştırıldı. Cezayir'den gelen lüks yatın, giriş işlemleri için liman ziyareti yaptığı öğrenildi. Pliego'nun yatta olup olmadığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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Daha önce eski ABD Başkanı George H. W. Bush ve eşi Barbara Bush dahil birçok ünlü ismi ağırladığı kaydedilen yat; helikopteri, 80 kişilik mürettebatı, hastanesi ve güvertesindeki kumsal sahiliyle dikkat çekiyor.

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