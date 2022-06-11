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Lüksemburg - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Uluslar C Ligi Lüksemburg - Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı 3 te 3 peşinde... UEFA Uluslar Ligi üçüncü maçında Lüksemburg ile karşılacak Milli Takım'da hedef üç te üç yapmak. Maç günü yaklaştıkça futbolseverler tarafından "Lüksemburg - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar C Ligi Lüksemburg - Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte maç hakkında merak edilenler...

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  • 01
    Lüksemburg - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Uluslar C Ligi Lüksemburg - Türkiye maçı hangi kanalda şifresiz mi yayınlanacak? muhtemel 11'ler

    Gruptaki ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci maçında da Litvanya'yı 6-0'lık skorlarla mağlup eden milli takım grupta lider durumda bulunuyor. Gruptaki üçüncü maçında Lüksemburg'a konu olacak Ay Yıldızlılar galibiyet serisine devam etmek istiyor. Başkent Lüksemburg'daki Lüksemburg Stadı'nda oynanacak maç ne zaman, kaçta oynanacak merak konusu oldu. Peki Lüksemburg - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Uluslar C Ligi Lüksemburg - Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
  • 02
    Lüksemburg - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Uluslar C Ligi Lüksemburg - Türkiye maçı hangi kanalda şifresiz mi yayınlanacak? muhtemel 11'ler

    LÜKSEMBURG TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

    Lüksemburg Türkiye maçı 11 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 21.45'te oynayacak. Maç başkent Lüksemburg'daki Lüksemburg Stadı'nda oynanacak.

    LÜKSEMBURG TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

    Lüksemburg Türkiye maçı 11 Haziran 2022 Cumartesi günü TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

    LÜKSEMBURG TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

    TÜRKİYE

    Uğurcan; Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu; Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu; Enes Ünal

    LÜKSEMBURG

    Moris; Martins, Chanot, Carlson, Pinto; Barreiro, Pereira, Olesen; Sinani, Rodrigues, Sanches
  • 03
    Lüksemburg - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Uluslar C Ligi Lüksemburg - Türkiye maçı hangi kanalda şifresiz mi yayınlanacak? muhtemel 11'ler

    ADAY KADRO

    Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

    Defans: Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Eren Elmalı (Kasımpaşa), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

    Orta saha ve forvet: Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Köln), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Tiago Çukur (Watford).

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